Es 22 de diciembre. De nuevo viviremos una jornada marcada en los informativos por el Sorteo Extraordinario de Loterías. El Gordo volverá a convertir en millonarias a multitud de familias, si bien es cierto que el premio ya no da, como antaño, ni siquiera para adquirir vivienda en una de las grandes ciudades del país. Son otros tiempos.

Pero habrá quienes cuantifiquen de otra manera lo que están siendo estas fechas navideñas, en la provincia de Málaga y en otros muchos rincones del país, gracias a estas últimas precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Porque la otra lluvia de millones, alternativa a la de este penúltimo lunes del año, la encontramos a este lado del Mediterráneo en forma de recuperación de los embalses y pozos. Qué mejor botín económico después de tan larga y complicada sequía.

Tal vez fue la cantinela más escuchada durante este fin de semana. La Rosaleda misma registró una entrada mucho más floja de lo habitual en el derbi andaluz contra el equipo almeriense. Y aún así muchos aficionados, al celebrar en redes sociales tan importante triunfo con el que despedir el año, daban por maravillosa esa lluvia que les privó de ocupar sus asientos por primera vez en muchos meses.

Igualmente se cancelaban ya desde el viernes, y en plenas fechas navideñas, numerosos eventos de calle. Y grandes y pequeños repetían lo mismo. Qué mejor causa para quedarse sin fiesta que esta generosa lluvia con la que afrontar la recta final de diciembre. En efecto, estos litros caídos del cielo tienen forma de millones en una tierra dependiente como pocas de que los ciclos meteorológicos no nos pongan a la altura de algunas de las áreas más desérticas del planeta.

Llegó a contemplarse hace apenas dos veranos la posibilidad de traer agua dulce en barcos hasta la capital. Y ojalá que estos tres ejercicios tan deficitarios nos hagan ver hasta qué punto el líquido elemento es un bien extraordinariamente preciado. En el ámbito que se ciñe a lo deportivo, qué mejor complemento al senderismo son esos paisajes malagueños con los árboles en todo su esplendor.

Ya habrá tiempo por otra parte de hacer balance de 2025, a través de estas mismas páginas, en cuanto al deporte de elite en la provincia. Quizás haya que poner en negrita y mayúsculas los éxitos del Unicaja y de tantos y tantos héroes anónimos que se abren paso en las categorías inferiores de numerosas disciplinas. Pero también liberó el presente curso el horizonte de cara al Mundial que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

Málaga salió de esa carrera con menos de un lustro por delante. El templo de Martiricos no requerirá definitivamente de esa otra lluvia de millones que requería. En su caso, el riego económico iba a hacer posible un nuevo parcheo, el de reconfigurar por segunda vez un estadio que jamás alcanzó a imaginar hasta qué punto iba a quedarse pequeño. De cara a albergar partidos de Champions y de recibir casi cinco décadas después nuevos encuentros mundialistas. Y en efecto, en este ámbito, también son otros tiempos.

De lo que no cambió con el paso del tiempo también es conveniente hablar. En las oficinas de Martiricos el esquema poco se ha visto alterado. El club sigue intervenido, sin un horizonte judicial que permita nuevas alegrías. El buen momento que se vive de puertas afuera, con una afición relanzada tras el paso por el infierno de Primera RFEF, de momento no puede tener reflejo en un crecimiento deportivo que pueda venir en forma de inversión externa.

Ni se ha podido fraguar una venta de las acciones que aún siguen en poder del propietario al que se le despejó del principal timón blanquiazul, ni los tribunales han encontrado una fórmula con la que poder acabar con esa intervención que ya dura casi media docena de años. Ver para creer.

Málaga seguirá en 2026 pendiente de poder recuperar el balonmano o el fútbol sala de elite en categoría masculina, que en féminas, afortunadamente, sí que mantiene representantes provinciales. Igual que podrá presumir en lo que resta de temporada de tener un equipo como el CAB Estepona en la máxima competición del baloncesto femenino. E igualmente, a fuerza de repetir campañas en lo más alto, el atletismo costasoleño sacará pecho con el brillo del Cueva de Nerja-Trops.