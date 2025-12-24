Maternidad
Ana Peleteiro anuncia un nuevo embarazo tras perder el bebé que esperaba en julio
En una publicación en redes sociales, la atleta gallega explica que ha estado varios meses guardándose esta noticia
Alberto Rivera
La saltadora Ana Peleteiro ha terminado el año con una gran noticia. En este día de Nochebuena ha anunciado en sus redes sociales que espera de nuevo un bebé, el que sería su segundo hijo y quinto de su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, quien ya tenía tres de una relación previa.
La saltadora anunciaba en julio que se había quedado embarazada por sorpresa, tras anunciarse a finales del mes de junio que no acudiría al Campeonato de Europa de Atletismo por Naciones. Sin embargo, pocas semanas después explicaba que el bebé que esperaba se había quedado sin latido.
Este miércoles, coincidiendo con la Nochebuena, Peleteiro y Compaoré anunciaron en sus redes sociales que están esperando de nuevo a un bebé. "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025", expresan en una publicación en Instagram.
La atleta ya se encuentra embaraza de varias semanas. "Estos meses hemos estado guardando un secreto muy bonito", indicaba al compartir esta publicación en sus 'stories'.
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- La fiebre de las autocaravanas se extiende en la Costa del Sol con cientos de plazas nuevas
- Crimen en Málaga: Cata, la chica 'alegre, dulce y generosa' que siempre quiso salir adelante
- Un nuevo buffet libre de sushi en Málaga: con vistas al mar y 200 platos a elegir
- Málaga 'cuela' tres barrios entre los 25 más caros de España para comprar vivienda
- Identificada la mujer que fue hallada muerta con heridas de arma blanca en Málaga
- El Unicaja quiere llenar el Carpena para la 'final' por la Copa contra el Joventut
- Así será el nuevo parque que Málaga tendrá en Teatinos: un pulmón verde con senderos, lagunas y juegos infantiles