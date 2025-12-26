Arranca la primera Diego Carrasco Cup de invierno

Torremolinos acoge desde este viernes y hasta el domingo 28 de diciembre la primera edición de invierno de la Diputación de Málaga-Diego Carrasco Cup. Es una nueva manera de que el torneo veraniego no deje de crecer, puesto que se considera como la primera prueba del año 2026 dentro del circuito Europeo de Balonmano Playa (EHF).

Además, esta competición es puntuable para la prueba final del European Beach Tour (EBT), que tendrá lugar en Croacia el próximo mes de junio. Estas circunstancias convierten a la competición costasoleña en parada clave para los equipos que buscan sumar puntos y clasificarse en las mejores posiciones de cara a esa fase final.

Mayor puntuación

Al tratarse de la prueba que abre el circuito es una de las cinco competiciones con mayor puntuación del año, lo que aumenta notablemente su interés. La cita cuenta con el patrocinio principal de la Diputación de Málaga, que también le da nombre al torneo, además de instituciones como el Ayuntamiento de Torremolinos y de la Junta de Andalucía. En ella van a participar equipos internacionales procedentes de Portugal, Alemania, Francia, Hungría y Dinamarca.

De España, además de los andaluces, también habrá presencia de equipos de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Principado de Asturias. En total serán más de 60 equipos los que entren en competición, junto a centenares de participantes en categorías senior, juvenil y cadete. Será además un evento solidario, porque se realizará durante los tres días una recogida de juguetes.

Es una iniciativa en colaboración con el Playas de Fuengirola y a favor de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI). El sábado como peculiaridad está previsto que haya una fiesta final en la que se tomarán las "preuvas" con los propios equipos asistentes.