Alcaraz, un número 1 a su manera: las batallas con Sinner, el documental de Netflix y la ruptura con Ferrero

Solo tiene 22 años, pero ya ha cerrado dos veces la temporada en lo más alto del ranking. La primera vez sucedió en 2022, cuando Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de la historia en lograrlo con 19 años y 214 días, rompiendo la hegemonía del Big Four (Djokovic, Nadal, Federer, Murray) de los 18 cursos anteriores. En 2025, ya más maduro y consolidado, ha repetido éxito. El astro murciano ha concluido de nuevo el año en la cima tras una montaña rusa de emociones en la que ha vuelto a demostrar lo que nadie cuestiona: su enorme talento y determinación en las grandes citas ante un durísimo rival como Jannik Sinner en una rivalidad y choque de estilos que marcará una época.

El pasado 13 de noviembre se confirmó el logro. Alcaraz superó a Lorenzo Musetti en el último duelo de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín y se aseguró el número 1 a final de temporada. No pudo completar su éxito con el título de maestro, el único gran torneo individual que le falta (jamás lo ganó Rafa Nadal) junto al Open de Australia, que supondrá su primer desafío de 2026. En Italia ganó Sinner, enorme siempre bajo techo, en la última gran batalla de 2025 entre los dos mejores tenistas del universo, tan buenos como diferentes. Mientras el murciano desborda talento, improvisación y alegría, el transalpino es un ejemplo de fiabilidad, constancia y trabajo.

El vaticinio de Djokovic

"Ser número uno es algo por lo que he estado trabajando realmente duro cada día. Era un objetivo, pero es un viaje que no haces solo, sino con todo tu equipo y tu familia, con la gente cercana a ti que te apoya tanto en los buenos como en los malos momentos", confesó el español, que ha disfrutado de la temporada más laureada de su carrera. Fue campeón de Roland Garros y US Open, finalista en Wimbledon, y se llevó tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y tres ATP 500 (Rotterdam, Queen’s y Tokio).

Alcaraz se lamenta tras las derrota ante Djokovic en Melbourne, en la pasada edición del Open de Australia. / Thibault Camus / AP

Nadie lo habría pronosticado tras un comienzo de curso titubeante con derrota en los cuartos de final de Melbourne contra Novak Djokovic. Entonces, el serbio ya lanzó un vaticinio: "Carlos es un chico fantástico e incluso mejor competidor. Es el número 1 más joven de la historia de nuestro deporte y estoy seguro de que estará más tiempo que yo en la cima", soltó el mejor tenista de todos los tiempos.

La remontada increíble

De menos a más, Alcaraz fue engrasando la maquinaria en la tierra batida y consiguió un triunfo increíble ante Sinner en París. El italiano llegó a tener tres bolas de partido en el cuarto set, pero no dio la estocada y el murciano reinó en Roland Garros tras imponerse por 10-2 en el super tie break de la quinta manga de la final más larga de la historia del torneo: 5 horas y 29 minutos. Fue, sin duda, el mejor encuentro del año y un episodio más en una rivalidad que ya se compara con la vivida por Nadal y Federer o por el astro balear y Djokovic.

Sinner y Alcaraz se saludan tras la gran final de Roland Garros ganada por el murciano en este 2025. / Thibault Camus / AP

La gloria parisina llegó semanas después del estreno del estreno del documental de Netflix dedicado al murciano: 'Carlos Alcaraz: A mi manera'. En tres episodios se ofrecía un recorrido por la vida profesional y personal del español a través de imágenes inéditas y testimonios de su círculo más cercano.

Los focos se centraron en sus fiestas en Ibiza, sus desconexiones fuera de las pistas y ese carácter abierto de un veinteañero que quiere escapar del rigor absoluto de la cultura deportiva. Alcaraz huye del estilo robótico y encosertado de otros mitos. Prefiere la espontaneidad y la chispa en todas las esferas, algo que a veces se ha confundido con falta de preparación o profesionalidad.

Sin Davis por lesión

Los resultados han dado la razón al número uno, que enlazó tres finales de Grand Slam seguidas en 2025: París, Londres, Nueva York. Solo perdió en la hierba de Wimbledon, donde ya se había coronado dos veces, al igual que en Roland Garros y el Open USA. Suma seis Grand Slams y domina el cara a cara con Sinner por 10-6.

Ferrero y Alcaraz celebran el triunfo en Indian Wells del murciano en 2023. / RAY ACEVEDO / EFE

Acabó el año perdiéndose por lesión la Copa Davis y abrirá el nuevo curso en Australia, donde nunca ha pasado de cuartos. En ese reto ya no le acompañará Juan Carlos Ferrero, su técnico de los últimos siete años. Alcaraz anunció una ruptura que apunta a motivos económicos y contractuales.

La relación del extenista con el padre del astro era complicada, con desencuentros en el ámbito de las academias, los viajes y el sueldo que debía percibir Ferrero.