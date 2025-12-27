Pablo Van Hoorn y Belén Infantes ganan la San Silvestre malagueña

La San Silvestre Solidaria del Real Club Mediterráneo volvió a demostrar su excelente estado de salud en una séptima edición marcada por la alta participación, ya que de antemano se agotaron todos los dorsales. En esta ocasión, dos corredores del Club Atletismo Guadalhorce-Álora, Pablo Van Hoorn y Belén Infantes, fueron los vencedores en la prueba típicamente navideña que se desarrolla en Málaga capital.

En la clasificación general masculina, Van Hoorn Van Hoorn cruzó la línea de meta con un tiempo de 29 minutos y 20 segundos y superando así a Sergio Ortiz, del Club Trotasierra Hornachuelos, que fue segundo a apenas 19 segundos. Mustapha Sabili, del Unicaja Atletismo, completó el podio a 22 segundos del ganador.

Podio femenino

Belén Infantes Rojas detuvo el cronómetro en 35 minutos y 11 segundos, como primera fémina y aventajando también en 19 segundos, como en hombres, a la segunda clasifiada, Sonsoles Panadero, del Montilla Triatlón. Tercera en meta y a 52 segundos de la vencedora fue Laura Núñez, del Club Atletismo Málaga.

Más allá de la competición puramente deportiva, la San Silvestre Solidaria volvió a destacar por su carácter popular y festivo, con numerosos participantes ataviados con disfraces navideños. Como es tradición, la organización otorgó premios a esas mejores caracterizaciones, reconociendo la originalidad y el espíritu lúdico que caracteriza a esta cita deportiva.

La organización volvió a premiar a los corredores mejores caractizados. / L. O.

La carrera organizada por la sección de triatlón del Real Club Mediterráneo destinó de manera íntegra la recaudación a la Casa del Sagrado Corazón-Cottolengo, entidad que desarrolla una importante labor social en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La prueba contó en esta ocasión con el respaldo de un amplio número de patrocinadores y colaboradores, entre ellos CaixaBank, Aedas Homes, Berkshire Hathaway, Automotor BMW, Miranda, ACER, Only You Hotels, Segurisur, Carmen Lupiáñez, Trops, Electrolit, AMIX, Vitaminando Well, Yamaha, Hard Rock Café, Coca-Cola, Powerade y El Mimbre, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga a través de su Área de Deportes.