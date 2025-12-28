Derrota en la recta final del CAB Estepona (72-77)

El Jairis murciano asaltó el Pineda en uno pésimos últimos dos minutos de un Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que dominaba de cinco y finalmente cayó por 72-77. Una letal Aina Ayuso condujo a las visitantes a endosar una amarca derrota al conjunto esteponero. Con este mal sabor de boca concluye un año marcado por el histórico ascenso a la elite del baloncesto femenino nacional.

El duelo no comenzó de la mejor manera. Es algo que lastra a las malagueñas en los últimos partidos. Las murcianas se colocaron con un desafiante 0-10, al anotar 4 puntos Lou López-Sénéchal y dos triples su compañera Matilda Ekh. Era un castigo excesivo el que protagonizaba el Hozono Global Jairis. Tuvo que detener el encuentro César Aneas y así emergió la figura de Leia Dongue, que saliendo desde el banquillo se mostró imparable: 7 puntos consecutivos con su firma reducían la diferencia a 6.

Intercambio

Rompía la dinámica Billie Massey sobre la bocina de posesión, pero nadie podía con la mozambiqueña, que incluso anotaba desde más allá del triple para poner el 15-17 en el luminoso. Un intercambio de canastas haría que se cerrara el primer parcial con 17-19 en el marcador, pero con mejores sensaciones para las jugadoras del conjunto de la Costa del Sol.

Eso sí, tardó en ponerse por delante Ingeniería Ambiental CAB Estepona, concretamente con un triple de Sika Kone (27-26) al que respondía Kaleena Lewis antes de que Madison Conner acertara dos veces desde más allá del arco (33-29). Una muy acertada Matilda Ekh sumaba un nuevo triple para devolver la ventaja a las suyas y así cerrar la primera mitad (37-38).

Igualdad

El tercer tiempo estuvo marcado por la igualdad, pese a que las locales, con un parcial momentáneo de 6-0, obligaron a Canut a parar el partido (51-45). Restababan más de tres minutos y medio para cerrar el cuarto, aunque las de Alcantarilla lograron recuperar el pulso al choque.

El CAB Estepona se estiró en el parcial definitivo y con más de siete minutos para la conclusión (61-55). Ahí apareció con un triple Kaleena Lewis y le siguió Aina Ayuso, en un parcial que aumentaría Billie Massey tras rebote ofensivo. Volvía la ventaja para las murcianas, que eran contestadas con un triple de Kone y una racha positiva de Maddie Garrick, que levantaban al Pineda.

Las esteponeras vencían a algo más de dos minutos por 71-66. Canut tenía que parar el partido y marcar una estrategia que resultaría demoledora para el Jairis. El Ingeniería Ambiental CAB Estepona vio cómo un parcial de 1-11, con Aina Ayuso asumiendo el papel más imoprtante, hacía que la victoria se escapara de manera ya definitiva.

Ficha técnica

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 72 (17-22-15-18): Gretter (7), Conner (11), Garrick (8), Rodríguez (0) y Kone (14) -quinteto inicial-, Contell (14), Dongue (16), Muhate (0), Bourgarel (-), Masiá (-), Gea (-) y Ortega (2).

Hozono Global Jairis 77 (19-19-15-24): Ayuso (18), Alarcón (2), López-Sénéchal (10), Ekh (15) y Massey (6) -quinteto inicial-, Prieto (8), Vonleh (2), Lewis (6) y Chery (4).