Mondo Duplantis, el extraterrestre de la pértiga

Para Armand Duplantis, estrella rutilante del atletismo como lo fuera Usain Bolt, la pértiga empezó siendo un juego infantil. Hijo de un pertiguista estadounidense, Greg, y de una heptatleta y voleibolista sueca, Helena, Duplantis saltaba una y otra vez, pértiga en mano, en el patio trasero de su casa en Lafayette (Luisiana). Y asegura haber sentido lo mismo superando los 6,30 metros el pasado septiembre en el mundial de Tokio, el más allá, que cuando se elevaba por encima de los dos metros siendo un crío. Mondo, así se apoda, ha cerrado otro año brillante con dos títulos mundiales más bajo el brazo (bajo techo y aire libre) y cuatro plusmarcas hasta llegar al 6,30m. Y la sensación es que, centímetro a centímetro y con aparente facilidad, todavía le queda listón por conquistar.

“Nos explota la cabeza a todos, está fuera de lo normal, no tiene una explicación lógica ni técnica”, confiesa Alberto 'Lobito’ Ruiz, pertiguista olímpico en Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992, ex plusmarquista español y actual entrenador de la especialidad en el CAR de Sant Cugat. A sus órdenes están, entre otros, los vigentes campeones de España, Artur Coll y Mònica Clemente.

Mondo Duplantis, tras lograr el oro en el Mundial de Tokio el pasado septiembre / ZUMA vía Europa Press

14 récords mundiales

Son ya 14 récords mundiales los que ha batido el pertiguista sueco desde que saltara 6,17 m. en 2020, con 20 años. Cinco después, parece estar ya a años luz de las marcas del francés Renaud Lavillenie (6,16 m) y del ucraniano Serguéi Bubka (6,15 m), que hizo 35 récords y fue el primero en superar los seis metros en 1985. Aún más lejos está de sus contrincantes, más colegas que rivales, pues tan solo Emmanuel Karalis (6,08 m) y Christopher Nilsen (6,01 m) fueron capaces de superar los seis metros en 2025.

La clave es su velocidad

“Está tocado por una varita mágica”, dice ‘Lobito’ Ruiz, que compara su genialidad con la de Messi. La clave de Duplantis, tan diferente de Bubka, que era grande y fuerte como un armario, es la velocidad endiablada con la que se acerca al cajetín. “Su velocidad de entrada es con muchísima diferencia superior a la de cualquier otro pertiguista”, explica Ruiz. En Tokio entró a la caja a casi 38 kilómetros por hora, una velocidad que la mayoría de sus rivales no alcanzan sin la pértiga entre las manos.

Así como Bubka revolucionó la especialidad, la técnica de Duplantis – 1,81 m y 79 kg, más bien un “tirillas” dentro de la especialidad– está dentro de lo establecido. “Es una técnica buenísima, evidentemente, pero así como Bubka, con su entrenador, innovó e hizo cosas que no se habían hecho nunca, Duplantis ha encontrado su manera de saltar, que está dentro de los cánones y que a él le va bien”, cuenta Ruiz.

“Eso sí, hace una cosa rara que nadie ha intentado imitar. Al haber saltado desde tan pequeño, él no clava la pértiga en el cajetín, la clava unos 40 centímetros antes y la arrastra hasta el cajetín. Esto lo detectamos entrenadores de todo el mundo en su momento, aunque nadie piensa que le dé ninguna ventaja, sino que él se ha acostumbrado a clavar la pértiga así”.

Mondo Duplantis, superando los 6,30 metros en el Mundial de Tokio de 2025 / AP

Una estrella magnética

Hay algo magnético en la figura de Duplantis, cada vez más suelto y sonriente con su media melena, una estrella que deslumbró con su oro olímpico en París, que charla y ríe distendido junto a sus colegas entre salto y salto y que, felizmente casado, se atreve también a adentrarse en el mundo de la música lanzando su propia canción, ‘Bop’. “Es un gran momento para el salto con pértiga. A los mortales de esta especialidad nos ayuda que exista Duplantis, es una gran noticia como lo fue para la velocidad y el atletismo en general Usain Bolt o Carl Lewis. En deportes que no son mayoritarios necesitamos estrellas que nos pongan en el mapa”, reflexiona Lobito Ruiz.

Compite contra sí mismo el sueco, un tipo ultracompetitivo y obseso de la pértiga que se embolsa un dineral por cada récord del mundo (100.000 dólares por récord, sin contar patrocinadores) y que este año ha firmado cuatro, más que nunca, del 6,27 m al 6,30 m. "Lo único en donde veo que puede mejorar es en el grip", opina Ruiz, convencido de que elevará aún más el récord. "Ahora agarra unos 5,15 m, si logra agarrar 5,20 m tendrá tres o cuatro centímetros más de mejora. ¿Cómo se sube el agarre? Con más velocidad, mejor técnica y más batida. Aquí es donde veo yo la posibilidad de subir el récord. Y sí, lo subirá". Desde hace unos años ya no vale la pena pronosticar los límites de Duplantis.