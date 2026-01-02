El Nueces de Ronda Atlético Torcal inicia el año en Melilla ante el líder

El Nueces de Ronda Atlético Torcal empieza fuerte el año. Este sábado, a las 12.30 horas, se mide en el Pabellón Javier Imbroda de Melilla a uno de los ogros de la competición, el Melilla CD Torreblanca.

El conjunto melillense cuenta en sus filas con la MVP del pasado Mundial femenino y pichichi del torneo, Emilly Marcondes. Aunque también tiene grandes amenazas de cara a portería como son Bia Souza y Laura Uña. La pasada temporada el equipo local terminó en tercera posición tras el play off por el título, aunque en liga regular siempre se codeó con la primera plaza. Este año sufrió la baja de su entrenador Morenín, haciéndose cargo del equipo para esta temporada el que fuera su segundo en la temporada anterior.

Cita contra el líder

Para la temporada 2025/2026, el Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca ha incorporado jugadoras como Irene Samper, Emilly, Laura Uña y María Arcas. Y recibe al conjunto malagueño instalado en la cima de la clasificación con una cómoda ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado que es el STV Roldán. Las malagueñas llegan después de caer duramente frente el Alcorcón bordeando las plazas de peligro, con una renta de tres puntos sobre los rivales que marcan el descenso: Penya Esplugues y Reyco Burela.

Para este partido Víctor Quintero cuenta con todas las jugadoras disponibles además de África, que esta temporada militaba en el Arriva Alcorcón y ha vuelto a la que fue su casa, dándole más opciones a Víctor Quintero en ataque.

Análisis

El entrenador malagueño aseguró en la previa: «Arrancamos esta última fase de cinco meses, aunque aún estamos en diciembre, contra el mejor rival de la Liga. Sus números hablan solos, es un súper equipo con cualquier jugadora que esté en pista. El otro día trataba de revisar la plantilla para anotar, hacer el vídeo, el scouting y me salían muchos minutos, iba a tener que recortar, pero a cuál jugadora es mejor. A ver si tenemos suerte y alguna no está para el partido, pero es un equipazo. Al final, si lo pensamos por el lado bueno, este primer partido siempre cuesta. Después de este parón navideño y estos viajes con la familia y salir de la rutina, en un partido como Melilla intentaremos usar nuestras armas sobre todo para no caernos del resultado ni del partido, para llegar con opciones al final que es donde se juegan los partidos. Que estemos en una horquilla que nos permita sacar puntos y preparar los partidos de cara a la próxima semana, que son partidos muy importantes: Guada, Ceuta aquí, rivales del nuestro nivel».

Por su parte, la capitana Valeria declaró en la previa: «Este fin de semana tenemos un partido difícil, ya que viajamos a Melilla. Sabemos que es un gran rival, probablemente uno de los mejores equipos de la Liga. Tienen jugadoras como Emilly o Amandinha que vienen de ganar el Mundial y vamos a tomar este partido como una prueba más de todo lo que venimos trabajando, vamos a intentar conseguir los tres puntos para empezar el año bien».

El partido podrá seguirse por el canal de YouTube de Sinopsis Vuvuzela y comentarse por las redes sociales de ambos equipos este sábado a las 12.30 horas.