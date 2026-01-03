Mucho Melilla Torreblanca para el Nueces de Ronda Atlético Torcal (3-0)

Buena imagen la que dio el Nueces de Ronda Atlético Torcal en su visita a la cancha del líder de la competición, el Melilla CD Torreblanca, pese a su derrota 3-0, en un partido en el que las malagueñas dieron siempre la cara pero nada pudieron hacer ante un equipo que, analizando su plantilla, es un conjunto galáctico. El partido que se disputó en el Pabellón Javier Imbroda de Melilla comenzó con una hora de retraso sobre el horario previsto (12:30) por problemas en el vuelo de la expedición malagueña.

Partido equilibrado

El encuentro comenzó con el líder Melilla llevando la manija del juego con jugadas elaboradas para llegar con peligro al área malagueña con una Ana Luiza peligrosa siempre que recibía de espaldas para darla de cara para el golpeo de una compañera o buscando girarse y encarar la meta de Andrea. El balón le duraba poco al Nueces de Ronda Atlético Torcal a causa de la presión local teniendo gran protagonista la meta Andrea Da Costa que con sus intervenciones mantuvo con vida al conjunto malagueño tras un monólogo de ocasiones melillenses como por ejemplo un disparo de la MVP del pasado mundial, Emilly Marcondes, al que respondió con una gran parada la meta torcalista.

La mejor ocasión en estos minutos la tuvo Laura Uña con un disparo de falta en el minuto 6 que despejó África en línea de gol. El primer gol llegó en el minuto 8 de partido en una jugada individual de Laura Uña partiendo desde la izquierda hacia el centro deshaciéndose de rivales y acabando con un gran golpeo ante el que nada pudo hacer Andrea Da Costa, 1-0 que hacía valer el dominio del conjunto de la ciudad autónoma. El primer disparo con peligro del conjunto malagueño llegó en el minuto 9 tras un disparo de Marca Collado que desvió Bia Da Silva a córner.

Tras esa jugada tuvo unos minutos de reacción el Nueces de Ronda Atlético Torcal que mantenía el control de la pelota y llegando al área melillense como en un disparo de Marta Collado en el minuto 10 que obligó a la meta local a realizar una gran estirada para atajar la bola. Pero la calidad de Melilla Torreblanca se hizo notar y una gran jugada de Nega que hizo valer su envergadura para irse de su marca y asistir a Ana Luiza que solo tuvo que empujarla a la red para poner el 2-0 en el marcador. Jarro de agua fría y el partido volvía a tener dominio local, con Melilla elaborando con mucha tranquilidad e intentando dormir el partido pero sin renunciar a llegar a la portería visitante para aumentar la renta, pero el primer tiempo acabó sin modificaciones.

Segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó en la misma línea que la primera parte, con el juego de control y dominio de Melilla Torreblanca con Nega como boya para recibir como hacía Ana Luiza en la primera mitad, de espaldas para dar el balón de cara o girarse y buscar puerta. En el minuto 23 un sutil golpeo de Nega obligó a estirarse a Andrea Da Costa para evitar el gol.

El Nueces de Ronda Atlético Torcal aguantaba bien plantadas en defensa el vendaval local e intentaba salir al contragolpe, empezando el minuto 29 estuvo a punto de anotar el tercero Melilla en un pase de Ana Luiza a Bia Souza que se encontró cara a cara con Andrea Da Costa ganando la meta la partida. Fue la antesala del gol de la sentencia porque en este mismo minuto Irene Samper lanzó un zapatazo que Andrea Dacosta repelió pero el balón le llego a Ana Luiza que elevó la bola para superar a la meta visitante.

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se lanzó a la desesperada buscando al menos el gol del honor adelantando a Andrea en el inicio de la jugada. La mejor ocasión para las de Víctor Quintero llegó en el 31 con un pase de África a Unami que golpeó con el hombro y no encontró puerta de milagro. Melilla intentó coger al contragolpe al Torcal pero no tuvo Nega acierto en la finalización de la jugada. Los últimos 8 minutos de partidos fueron los mejores para el Nueces de Ronda Atlético torcal en un tramo en el que el partido se volvió loco y cualquiera de los dos equipos pudo marcar pero el luminoso no se movió y el final del partido reflejó el 3-0 para Melilla Torreblanca que reafirma el liderato del equipo dirigido por Gustavo Bueno.

Alineaciones

Melilla CD Torreblanca: Bia Da Silva, Ana Luiza, Amandinha, Irene Samper y Emilly Marcondes. También jugaron: María Arcas, Laura Uña, Lydia, Silvina Nava, Nega y Bia Souza.

Nueces de Ronda Atlético Torcal: Andrea Da Costa, Marta Collado, Alejandra, Guida y Unami. También jugaron: Becha, Armoa, Susi, Barra, Sandra García y África.

Goles: 1-0 min 8 Laura Uña, 2-0 min 13 Ana Luiza, 3-0 min 29 Ana Luiza.