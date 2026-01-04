Esperpéntico partido del CAB Estepona en La Seu d’Urgell (89-70)

La culpa no era de Francis Tomé. El problema del CAB Estepona está en los despachos, con algún dirigente con delirios de grandeza, que cree que su equipo debe luchar por cotas que deportivamente no le corresponden. Y es que la realidad deportiva del CAB Estepona es que es un equipo que debe "morir" los 40 minutos en la pista si quiere ganar partidos en una Liga muy competitiva, con grandes equipos y con multitud de jugadoras internacionales por varios países. Cualquiera mínimamente razonable ve a leguas que el único objetivo de las costasoleñas debe de ser la permanencia... por mucho que alguno piense lo contrario.

Ante un rival con serios problemas para sumar victorias, que solo había ganado una vez en casa en toda la temporada, el equipo ahora dirigido por César Aneas rozó el esperpento, con un muy mal cierre de segundo cuarto y un tercer periodo en el que las locales anotaron cinco triples para marcharse por 21 puntos de diferencia gracias a la falta de ideas ofensivas del CAB Estepona.

Mala imagen

El partido se abría con un triple frontal de Ceci Muhate en lo que parecía una declaración de intenciones por parte de Ingeniería Ambiental CAB Estepona. Eso sí, los problemas en el rebote permitían segundas y terceras oportunidades a las locales. Cuando la defensa logró ajustar en ese aspecto, el equipo lograba marcharse en el marcador (2-9) después de cuatro minutos de juego y tras una canasta de Sika Kone. Solo la falta de acierto en el lanzamiento exterior (1/4) impedía abrir más diferencias y una reacción local permitía igualar el luminoso del Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell antes de que un triple de Claudia Contell devolviera la ventaja a las suyas. Tras una sucesión de errores defensivos que igualaban el partido a 14, dos acciones de Muhate y Contell ponían el 14-18 y un triple frontal de Lucía Rodríguez cerraba el primer cuarto con el resultado de 16-21.

Principio del fin

Un mal inicio de segundo periodo permitía a Cadí La Seu volver a empatar el encuentro (23-23) tras algo menos de dos minutos de juego y aunque Maddie Garrick asumió en ataque y con cinco puntos consecutivos volvía a poner por delante a Ingeniería Ambiental CAB Estepona (23-28) con 7’30” para el paso por vestuarios, un parcial de 8-0 que completaba el equipo local tras recuperación de Laia Raventós provocaba el tiempo muerto de César Aneas, que veía cómo las suyas habían encajado 15 puntos en cinco minutos.

El minuto solicitado por el técnico catalán sirvió para frenar esa sangría ofensiva y, tras algo más de dos minutos de juego, el marcador estaba de nuevo igualado, esta vez a 33. Eso sí, en el tramo final de cuarto se marchaba Cadí La Seu tras varios tiros libres y una pérdida en el saque de fondo, después de pedir tiempo muerto, que dejaba una canasta a placer ponía el 41-37 con el que se llegaba al descanso.

Tercer cuarto letal

Tras el paso por vestuario Meli Gretter asumió galones para mantener a las suyas en partido (43-42) en los primeros compases de tercer periodo, pero un triple de Regina Aguilar tras un desajuste defensivo (48-43) supondría un punto de inflexión en el partido. Sin ideas ofensivas, el equipo entraba en los tres minutos finales 52-45 abajo tras una canasta de Marina Mata y ahí llegó la lluvia de triples: Seehia Ridard sumaba el primero y obligaba a Aneas a parar el partido, pero no sirvió de nada, pues le siguieron uno de Mata, uno más de la interior francesa y un último de Raventós que además suponía un tiro libre adicional que erró pero tras rebote ofensivo Shaylee Gonzales ponía el 66-45 con el que se cerraba el tercer cuarto.

No hubo historia en el último parcial. Más de dos minutos y medio tardó en anotar una canasta Ingeniería Ambiental CAB Estepona, con un triple de Kone (74-49) que sumaba su décimo punto. Pasaban los minutos y la renta no bajaba, aunque la falta de intensidad permitía a unas y otras sumar en ambas canastas. Se entraba en el último minuto y medio con 85-61 en el marcador antes de que Maddison Conner sumara su segundo triple del partido, finalizando el encuentro 89-70 con un lanzamiento exterior de la norteamericana sobre la bocina.

Ficha

Cadí La Seu 89 (16-25-25-23): Aguilar (11), Gervasini (9), Palma (7), Hollingshed (5) y Naire (11) -quinteto inicial-, Gonzales (9), Raventós (15), Mata (4), Díaz (-), Werth (0), Morales (5) y Ridard (13).

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 70 (21-16-8-25): Gretter (7), Contell (17), Conner (17), Muhate (8) y Kone (10) -quinteto inicial-, Dongue (4), Masiá (3), Ortega (0), Atkinson (0), Garrick (5) y Rodríguez (3).