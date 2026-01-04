El Oviedo perdona y el Alavés lo aprovecha: reparto de puntos en Mendizorroza

Antonio Sivera y Lucas Boyé salvaron un punto (1-1) para el Deportivo Alavés ante la indulgencia de un Real Oviedo que perdonó en la primera parte de un choque en el que los dos equipos acabaron con diez jugadores y un balón estrellado en el larguero.

El equipo asturiano se adelantó en los primeros compases de la segunda mitad con un buen gol del uruguayo Fede Viñas, que posteriormente fue expulsado, y Lucas Boyé empató 13 minutos después con un gol de falta perfecto.

El Oviedo fue mejor y sumó un punto importante, mientras que los locales, aunque crecieron en la última fase del duelo, se mantienen tres puntos por encima del descenso.

Los dos equipos salieron con todo, sin contemplaciones, y estuvieron cerca de inaugurar el marcador en los primeros minutos con dos ocasiones importantes consecutivas y el capitán del Real Oviedo, David Costas, estrelló el balón en el larguero. Fue un inicio con ritmo y con mucha temperatura a pesar de los cero grados que rondaban en el ambiente de Mendizorroza.

El Oviedo pilló descolocado al Alavés, pero perdonó en una transición muy rápida que acabó en Fede Viñas, que no logró encontrar la portería con todo a su favor. Apenas hubo control en el centro del campo y todo eran idas y vueltas que acaban con disparos a puerta, como el de Ilyas Chaira, que en un centro-chut obligó a estirarse a Antonio Sivera, que tuvo mucho trabajo en la primera fase del duelo.

Los visitantes salían bien con el balón y superaban una presión de un Alavés que no se mostraba muy convencido con apretar a un rival que pisó su área en varias ocasiones. El Oviedo mandaba, pero el Alavés tuvo sus chispazos, como el de Pablo Ibáñez, que estrelló la pelota casi en una cruceta con un disparo lejano.

Este aviso animó a los locales, que encadenaron varios ataques largos con mayor control de balón y con la aparición de Yusi para cambiar el ritmo de un partido en el que el Alavés pudo generar más y bajar el suflé de su rival. Sin embargo, los visitantes tuvieron la última acción para irse por delante en el marcador. A Álvaro Reina le cayó el balón tras un saque de esquina y con toda la portería para él decidió recortar a un atento Sivera, que le quitó el balón de los pies cuando el conjunto asturiano cantaba el gol.

Boyé celebra su gol ante el Oviedo. / EFE

En la reanudación se retiró lesionado Bailly, cuando los dos entrenadores comenzaron a recomponer piezas, pero el Oviedo ya había llegado en varias ocasiones y el guion de la primera parte no cambió en la segunda. El uruguayo Fede Viñas rompió la sequía goleadora del Oviedo, que sumaba siete jornadas sin marcar, tras culminar una jugada de tiralíneas y una buena triangulación que le dio el primer gol.

El Alavés pudo empatar con una triple ocasión en el área pequeña, pero apareció Aarón Escandell para evitar el gol y Lucas Boyé no pudo dirigir el cabezazo del córner posterior a pesar de rematar totalmente solo. El partido se rompió por completo y volvió a aparecer Antonio Sivera para salvar a su equipo y evitar el segundo de Fede Viñas en un mano a mano que llegó tras un grave error en la salida de balón de Nahuel Tenaglia.

Esto hizo reaccionar a los babazorros, que encontraron en Carlos Vicente a un gran puntal para buscar la meta rival y apareció la calidad de Lucas Boyé para igualar el choque con un lanzamiento de falta magistral a los 69 minutos.

El partido cambió por completo con la expulsión del omnipresente Fede Viñas, protagonista en las jugadas clave del choque. Carlos Vicente no dejó de subir la banda mientras los visitantes buscaban su oportunidad al contragolpe.

Con la expulsión de Carlo Protesoni las fuerzas se igualaron, pero los dos equipos no firmaron las tablas en la recta final y Aarón Escandell apareció para frenar los últimos intentos de los locales.

Ficha técnica

1 - Alavés: Sivera; Yusi, Tenaglia, Pacheco, Jonny Otto, Blanco, Denis Suárez (Lucas Boyé, min.46), Ibáñez (Protesoni, min.62), Aleñá (Rebbach, min.62), Calebe (Vicente, min.46) y Toni Martínez (Mañas, min.90).

1 - Oviedo: Aarón Escandell; Ahijado, David Costas, Eric Bailly (Carmo,min.54), Alhassane; Sibo, Colombatto; Brekalo (Hassan, min.54), Chaira; Reina (Fonseca, min.74); y Viñas.

Goles: 0-1. min. 56: Viñas. 1-1. min. 69: Lucas Boyé.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Expulsó por doble amarilla al visitante Viñas (min.75) y al local Protesoni (min. 88). Amonestó al local Denis Suárez (min.45) y al visitante Alhassane (min.77).

Incidencias: partido correspondiente a los decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza ante 17.345 espectadores, tras agotar las entradas en taquilla.