Moeve Fútbol Zone analiza la jornada liguera y encara el ecuador de la temporada

Christian Blasco será el encargado de abrir el programa del 5 de enero con su introducción editorial, un primer bloque pensado para contextualizar el momento actual de la temporada y marcar las claves informativas del día. A continuación, llegará el turno de los titulares, con Xavi Espinosa al frente del repaso a la jornada, analizando clasificación, resultados y calendario tanto de LaLiga EA Sports como de LaLiga Hypermotion.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

El bloque central del programa estará protagonizado por la tertulia, con la participación de los periodistas Albert Fernández y Albert Blaya, que debatirán en profundidad sobre la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Además, el análisis servirá para hacer balance de cómo se llega al ecuador de la competición, con la elección del mejor once de la primera vuelta como uno de los puntos destacados del debate.

La actualidad también viajará hasta Asturias. Desde allí, Joaquín Alonso, periodista de La Nueva España, analizará en directo la situación deportiva del Real Oviedo y el momento que atraviesa el conjunto azul.

LaLiga Hypermotion contará con su espacio específico junto a Mario Jiménez, que repasará cómo se ha desarrollado la jornada 20 de la categoría y cerrará el bloque con la habitual sección del semáforo.

El fútbol femenino será protagonista en el apartado dedicado a la Liga F, con María Tikas, que analizará la actualidad de la competición y una de las noticias más destacadas de la semana: el regreso de Edna Imade al Bayern de Múnich tras finalizar su cesión en la Real Sociedad.

En Fútbol para todos, Claudia Espinosa pondrá el foco en el torneo FC Futures, celebrado el pasado fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, destacando a los jugadores más prometedores y aquellos nombres a seguir de cerca por su proyección.

Antes de la despedida, Dolça Pedret tomará el relevo en la sección de Redes sociales, con un vídeo a pie de calle y una selección de las mejores imágenes y momentos que han marcado el fin de semana en el universo digital. El programa se cerrará con la despedida final tras dos horas de análisis y fútbol en directo.