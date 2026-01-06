CAB Estepona-CB Islas Canarias: prohibido fallar contra el colista

El CAB Estepona no acaba de arrancar. El cambio de entrenador no ha sido la solución. Después de un nuevo golpe de realidad en La Seu d’Urgell, el pasado fin de semana, el CAB Estepona recibe al CB Islas Canarias. Duelo entre los dos últimos clasificados -tres victorias para las isleñas por cuatro del equipo de la Costa del Sol- para acabar la primera vuelta.

Cambio obligado

Cambiar el mal juego y falta de intensidad mostrada por el equipo de César Aneas en diferentes tramos de los últimos partidos es el objetivo. Eso y comenzar a ganar partidos con regularidad para buscar la permanencia, que es lo único que hay que pedirle a un recién ascendido a una Liga tan exigente como la LF Endesa.

El calendario depara una gran oportunidad al CAB Estepona. Recibe a un rival que tan solo ha podido vencer en una de sus salidas de la isla. Fue precisamente en una de las canchas donde también han vencido las costasoleñas: la pista de Kutxabank Araski. El conjunto que dirige Jose Carlos Ramos anota 68 puntos por encuentro. No dejar que las visitantes se sientan cómodas en ataque y puedan desplegar su juego será una de las claves del encuentro.

Muchas caras nuevas en el rival

Poco se parecerá el equipo canario a aquel equipo que perdió por 70-63 en La Lobilla en pretemporada con Francis Tomé todavía al mando de las esteponeras. El conjunto canario disputó aquel partido con ocho jugadoras, de las que tres no siguen en el equipo: Heriaud, Contell -ahora de verde- y Sherrill. Tampoco estará Mané y visitarán por primera vez Estepona con la camiseta amarilla Dillard, George y Virjoghe. También habrá muchas caras nuevas respecto a ese partido en el CAB Estepona, que solo pudo jugar con siete debido a las lesiones y ausencias de Leia Dongue, Sika Kone y Maddie Garrick, además de haber incorporado posteriormente a Tanaya Atkinson, la citada Contell y Lucía Rodríguez.

Partido clave

Estamos ante uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario y más después de varias derrotas con las que algún directivo no contaba, pensando de manera equivocada que el equipo podría aspirar a cotas más altas que sufrir por salvar la categoría, el que es su verdadero y único objetivo. Olvidado el sueño irreal de jugar la Copa de la Reina, solo queda mirar hacia abajo y esperar la reacción de una plantilla que, con trabajo y seriedad puede y debe estar un poco más arriba en la clasificación.