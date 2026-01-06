El Costa del Sol abre el 2026 con doble cita en Carranque

El Costa del Sol Málaga tiene una gran semana en casa para abrir un 2026 que se presenta repleto de ilusión. Dos partidos en Carranque para inaugurar el nuevo año en la Liga Guerreras Iberdrola. El primero será este miércoles (20.00 horas) ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote, que servirá para recuperar el partido de la novena jornada de la fase regular que se aplazó en su día por problemas en el desplazamiento del equipo isleño.

Con este partido se echará el cierre a la primera vuelta de las ‘panteras’, donde las malagueñas marchan en sexto lugar con posibilidad de auparse hasta el cuarto en caso de una victoria.

«Es un regalo, es volver de lleno al 200% a la competición. Tenemos muchas ganas de afrontar estos dos partidos», aseguró en la previa Suso Gallardo: «Es verdad que no se pueden escapar más puntos en casa, es fundamental para la clasificación. Viene un equipo con mucho nivel y experiencia, pero nosotras tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo e imponer nuestra ley en nuestra pista».

Rival en apuros

El conjunto canario, ahora con Juan José Rivera al frente, fue el primero que sufrió cambios en el banquillo. Ahora arrastra cinco derrotas y tiene dos victorias en 12 duelos. En verano reforzaron el bloque del ascenso con nombres importantes como Marie Louis, Pauli Fernández o Alicia Robles. Marcha penúltimo en la tabla. Las malagueñas tendrán la única baja de Bárbara Vela, aún en fase de recuperación de una lesión en el tobillo.

Es la línea de salida en el 2026 para el Costa del Sol Málaga. El domingo espera, también en suelo malagueño, el Replasa Beti-Onak, el tercer clasificado. Partidazo para culminar el regreso a las pistas.