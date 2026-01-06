El malagueño Alejandro Davidovich, eliminado en los dieciseisavos en Brisbane

El tenista malagueño Alejandro Davidovich cayó derrotado en los dieciseisavos de final del cuadro masculino del torneo de tenis de Brisbane (Australia), al perder ante el estadounidense Brandon Nakashima.

Segundo cabeza de serie

Davidovich, decimocuarto del ránking de la ATP y segundo cabeza de serie, cedió en una hora y 42 minutos por 7-6 (4) y 6-4, en un partido en el que, tras recuperarse de un 3-1 adverso, tuvo ventaja en el desempate (2-4), pero al perder sus tres últimos saques cedió la manga y la iniciativa.

El estadounidense, de 24 años, había perdido los dos enfrentamientos previos ante el de La Cala del Moral, pero en esta ocasión hizo valer su mayor acierto con el saque -logró 15 'aces'-.

Nakashima

"Estoy muy feliz después de haber puesto mucho esfuerzo al igual que mi equipo el último mes. Davidovich es uno de los jugadores que tuvo un gran 2025 y siempre es un gran competidor. Este resultado me da mucha confianza", declaró Nakashima.

Bucsa, también k.o

En el cuadro femenino, la española Cristina Bucsa, nacida en Macedonia y afincada desde niña en Cantabria, también fue eliminada en un partido en el que no tuvo opción alguna ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo. Sabalenka solo le permitió hacer un juego y resolvió el encuentro en 49 minutos, por 6-0 y 6-1