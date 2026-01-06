Tenis/ Abierto de Brisbane
El malagueño Alejandro Davidovich, eliminado en los dieciseisavos en Brisbane
A pesar de ser el segundo cabeza de serie, el de La Cala del Moral cedió ante el estadounidense Brandon Nakashima en dos mangas: 7-6 y 6-4
El tenista malagueño Alejandro Davidovich cayó derrotado en los dieciseisavos de final del cuadro masculino del torneo de tenis de Brisbane (Australia), al perder ante el estadounidense Brandon Nakashima.
Segundo cabeza de serie
Davidovich, decimocuarto del ránking de la ATP y segundo cabeza de serie, cedió en una hora y 42 minutos por 7-6 (4) y 6-4, en un partido en el que, tras recuperarse de un 3-1 adverso, tuvo ventaja en el desempate (2-4), pero al perder sus tres últimos saques cedió la manga y la iniciativa.
El estadounidense, de 24 años, había perdido los dos enfrentamientos previos ante el de La Cala del Moral, pero en esta ocasión hizo valer su mayor acierto con el saque -logró 15 'aces'-.
Nakashima
"Estoy muy feliz después de haber puesto mucho esfuerzo al igual que mi equipo el último mes. Davidovich es uno de los jugadores que tuvo un gran 2025 y siempre es un gran competidor. Este resultado me da mucha confianza", declaró Nakashima.
Bucsa, también k.o
En el cuadro femenino, la española Cristina Bucsa, nacida en Macedonia y afincada desde niña en Cantabria, también fue eliminada en un partido en el que no tuvo opción alguna ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo. Sabalenka solo le permitió hacer un juego y resolvió el encuentro en 49 minutos, por 6-0 y 6-1
- Última hora sobre el tiempo para la Cabalgata en Málaga: el riesgo de lluvia crece por la tarde
- La borrasca Francis provoca el cierre de los comercios del Centro, los Carrefour y el Plaza Mayor
- Cabalgata de Reyes en Málaga: horario, recorrido, carrozas y pasacalles que participan
- El alcalde de Cártama lanza otro SOS tras las inundaciones: 'Hay que buscarle una solución al río, es crónico
- Una manifestación reclamará que se respeten los 700 árboles del Hospital Civil
- El parque de Málaga que ha ganado el premio al mejor de toda España: es totalmente gratuito
- Borrasca Francis en Málaga: cuatro ríos siguen en alerta tras un domingo de lluvias históricas y desbordamientos
- Borrasca Francis: la lluvia provoca la alerta naranja por crecida en el Río Grande y el Guadalhorce