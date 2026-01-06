REAL MADRID
Mbappé se pierde la Supercopa de España por lesión
El delantero francés se queda en Madrid tratando sus problemas en la rodilla izquierda que ya le impidieron jugar el domingo
Algo olía a chamusquina con Kylian Mbappé. El Real Madrid, por vías oficiosas, tiende a anunciar periodos de baja de los que finalmente cumplen sus futbolistas lesionados. Que regresan antes de lo previsto, vaya. Con el francés, en cambio, todo era una nebulosa desde que en Nochevieja se anunció su lesión. La Supercopa era el horizonte de duda más determinante. Finalmente, Mbappé no viaja a Yeda.
El astro francés se pierde el torneo por lesión, ausente en la lista de 25 jugadores que Xabi Alonso traslada a Yeda este martes. Una citación en la que sí aparecen Huijsen, que no jugó ante el Betis por precaución, y un Trent en el tramo final de su recuperación. También Tchouaméni, que se retiró del último partido con molestias, así como Carvajal, ya presente en la última convocatoria.
Confianza blanca en Gonzalo
La ausencia de Mbappé en la semifinal contra el Atlético del jueves se daba casi por descontada. La duda era si podía alistarse a la expedición a Arabia Saudí pensando en una hipotética final el domingo, contra el Barça o el Athletic. Siempre podría viajar a Yeda el viernes en solitario, pero su ausencia en el chárter blanco se antoja definitiva.
La preocupación en el Real Madrid queda mitigada por la gran actuación que firmó Gonzalo frente al Betis. El canterano blanco marcó tres goles en la manita a los de Pellegrini y contribuyó a mejorar el rendimiento general del equipo con su sacrificio defensivo.
