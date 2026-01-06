FEDERACIÓN
Qatar puede coger el relevo de Arabia en la Supercopa de España
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) negocia con Qatar para que albergue la Supercopa de España en 2027, debido a problemas de calendario en Arabia Saudí por la Copa de Asia.
Carlos Monfort
Qatar está en disposición de acoger de forma excepcional la Supercopa de España el próximo año. El plan responde a un problema de calendario del actual país organizador, Arabia Saudí, que tendría un conflicto de fechas por la celebración de la Copa de Asia y, por ese motivo, sería reemplazado durante una edición.
Según las conversaciones que maneja la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las negociaciones están avanzadas tanto para resolver esa “solución puente” en 2027 como para ampliar un año más el acuerdo vigente con Arabia, una extensión que llevaría el contrato hasta 2030. A partir de ahí, el escenario que se trabaja en los despachos abre la puerta a un cambio de ciclo: una vez finalice ese vínculo, Qatar podría convertirse en la nueva sede del torneo durante cuatro temporadas (hasta 2034).
La RFEF, que este mismo martes tiene previsto realizar el viaje oficial a Arabia Saudí, ha querido reforzar el mensaje de respaldo institucional a la Supercopa con un gesto de gran calado: ha invitado a 82 clubes del fútbol español, de todas las categorías, en una muestra de la apuesta por un formato que ya está plenamente asentado.
El torneo, que hace años dio el salto al modelo de cuatro equipos, se ha consolidado como un producto de alto impacto deportivo y económico. Y, en ese contexto, la posibilidad de que Qatar tome el relevo de manera puntual el próximo año aparece como una salida para blindar el calendario y garantizar la continuidad del evento sin renunciar a su actual dimensión internacional.
