El CAB Estepona reacciona tras el descanso para evitar un desastre (80-64)

El CAB Estepona, que perdía al descanso 37-40, en el Pineda, con el colista de la Liga Femenina Endesa, reaccionó en el segundo tiempo para sumar una victoria (80-64) que le da aire en la lucha por la salvación en la temporada de su estreno en la elite del baloncesto femenino español.

Un parcial de 6-0 para las locales obligó al técnico visitante a parar el partido con 72-60 y 6’15” por delante, con el pabellón entregado que permitía a las suyas llegar a situarse 16 arriba (76-60) tras una canasta de Garrick. A partir de ahí, con algo más de cuatro minutos por delante, las visitantes lo intentaron, pero la falta de rotación y el paso de los minutos impedía que recortaran diferencia a un CAB Estepona que se terminó imponiendo por 80-64 para sumar la quinta victoria de la temporada.

Ficha

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 80 (15-22-23-20): Gretter (10), Conner (11), Garrick (15), Muhate (2) y Kone (10) -quinteto inicial-, Contell (10), Dongue (19), Masiá (-), Ortega (-) Atkinson (0) y Rodríguez (3).

Spar Gran Canaria 64 (22-18-13-11): Dillard (3), Estebas (9), Richardson (8), Merceron (17) y George (19) -quinteto inicial-, Pérez (-), Virjoghe (2), Kamara (-), Ezeanatogu (-), Doumbia (6) y Touré (-).