Victoria cómoda del Costa del Sol para arrancar 2026 (25-16)

El Costa del Sol Málaga inauguró el 2026 con una alegría al calor de su gente, de manera inmejorable. Victoria contundente para las panteras ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote (25-16), en un duelo que servía para culminar la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola después de que se aplazase hace dos meses. Cuarta posición en el ecuador de la fase regular para las malagueñas, que acumulan ocho victorias (62%) de 13 encuentros. El reto ahora es escalar para llegar mejor posicionado al play off por el título a finales de abril.

De menos a más

No pasó excesivos apuros el equipo de Suso Gallardo, más allá de lo que mostrara el marcador. Las isleñas mandaban en el amanecer del encuentro (1-3), aunque rápido se convertía en un intercambio de golpes de la que salían vencedoras las locales. Sole López llenaba el zurrón, después acabaría antes de tiempo por una torcedura de tobillo; también Martu Romero. A la carrera encontraban vías de fuga, con Alice Fernandes ayudando en el área propia. Un buen cierre de la primera parte permitía irse al descanso con una renta amplia (14-9).

Superioridad costasoleña

Se mostraban ya superiores las malagueñas, ahora sí plenas dominadoras de la escena y estirando hasta el 21-13. Solventaban con solidez, menos que brillo, las panteras el primer compromiso del 2026. Dos puntos importantes para recuperar la cuarta plaza y encaramarse a la zona noble.

El Beti-Onak, próximo reto

El domingo, también en Carranque, el #PartidoEstrella de la primera fecha de la segunda vuelta. El Replasa Beti-Onak, quinto a un punto, llega combativo. Otra oportunidad para mirar hacia arriba para el Costa del Sol Málaga.