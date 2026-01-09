Benidorm, el plan B del Mundial de fútbol: los hinchas ingleses disparan las reservas para ver la Copa 2026 desde la Costa Blanca

Benidorm vuelve a colocarse en el radar del turismo británico… pero esta vez por el fútbol. Según publica The Sun, miles de aficionados de Inglaterra estarían renunciando a viajar a Estados Unidos para el Mundial de 2026 por el elevado coste de las entradas y los desplazamientos, y están optando por organizar sus propios "fan zones" en España, con Benidorm como uno de los destinos preferidos para ver los partidos en bares con pantallas gigantes y ambiente de grada.

Reservas al alza: hasta un 300% más de demanda hacia Alicante

El tabloide británico asegura que varias compañías turísticas y plataformas de búsqueda han detectado un repunte muy fuerte de reservas de vuelos hacia Alicante, con incrementos por encima del 300% en comparación con otros periodos, impulsados por la búsqueda de alternativas más baratas para seguir a la selección inglesa.

El motivo es el precio del Mundial en Norteamérica: se citan entradas de más de 600 euros por un solo partido de Inglaterra, mientras que un paquete de cinco noches en Benidorm puede encontrarse por poco más de 500 euros.

Bares, pantallas gigantes y "Mundial a la española"

Aficionados ingleses reunidos en un bar de Benidorm para ver un partido de fútbol. / Pilar Cortés

El gancho para los aficionados no es solo el precio, sino por la combinación que Benidorm vende desde hace décadas al público británico: clima suave, cerveza más barata y una red consolidada de locales orientados al mercado inglés donde los partidos se emiten en directo y se genera un ambiente muy parecido al de una plaza pública deportiva.

No es la primera vez que ocurre: en grandes citas futbolísticas, la ciudad ha recibido históricamente a hinchas británicos que convierten determinadas zonas en una extensión de la cultura futbolera del Reino Unido.

"El Mundial se está volviendo inaccesible"

Otra clave del fenómeno es la percepción de que seguir el torneo in situ se ha convertido en un lujo. The Sun recoge críticas de aficionados veteranos y menciona el temor a que el sistema de precios y la reventa disparen los costes, además de subrayar que la demanda de entradas supera ampliamente la oferta en algunos tramos del proceso de venta.

En paralelo, la propia federación inglesa recuerda que para optar a entradas oficiales en su zona de afición es necesario pertenecer al England Supporters Travel Club, un sistema que actúa como filtro para el acceso a tickets en grandes torneos.

Para la Costa Blanca, el fenómeno puede suponer un nuevo empujón en plena temporada alta británica:

Aumento de ocupación en fechas concretas del Mundial (verano 2026).

en fechas concretas del Mundial (verano 2026). Refuerzo del consumo en hostelería, especialmente en zonas con oferta de retransmisiones deportivas.

Crecimiento del turismo de "evento", que combina vacaciones con seguimiento masivo de partidos.

A nivel local, operadores turísticos y hosteleros suelen ver estas oleadas como una oportunidad para mejorar ingresos fuera del pico tradicional, aunque también obligan a reforzar planificación en seguridad, limpieza y movilidad en áreas de alta concentración.

Con el calendario de la Copa del Mundo ya fijado y el grupo de Inglaterra definido, el debate no es si habrá "Mundial en Benidorm", sino cuánto y cómo se organizará la experiencia: desde paquetes turísticos temáticos hasta acuerdos con locales para retransmisiones especiales.