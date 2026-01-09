El Costa del Sol lanza la campaña de abonos de la segunda vuelta

El Costa del Sol Málaga lanza su campaña de abonos de la segunda vuelta de la temporada 2025/26. El club malagueño quiere dar un nuevo impulso en el ámbito social de cara a este tramo importante de la campaña y ofrece una oportunidad única para los aficionados.

Una iniciativa con un precio muy competitivo para unos partidos en Carranque que buscan el espectáculo más allá de lo que ocurre en la pista, como la posibilidad de disfrutar de un suelo interactivo con juegos para los más pequeños merced a la empresa FunFloor, así como la posibilidad de entrar en sorteos de ropa de las 'panteras'.

Segunda vuelta

Son solo algunas de las ideas que se han llevado a cabo. El coste se busca que sea asequible para el gran público, que disfrutará en su mayoría de asientos numerados. La única zona que no lo está es la Zona A baja, comúnmente conocida como la grada supletoria. El abono general cuesta 35 euros, más los gastos de gestión de la plataforma; mientras que el abono infantil 15 euros, más ese plus.

La segunda vuelta comienza desde este domingo 11 de enero, inaugurándose con el #PartidoEstrella de la jornada 14 a las 13.00 horas ante el Replasa Beti-Onak. También pasarán por el Pérez Canca en los siguientes meses el Conservas Orbe Rubensa Porriño, el Rocasa Gran Canaria, el CBM Morvedre, el KH-7 BM Granollers y el Super Amara Bera Bera. Además de la fase regular, también entra en el carnet el play off por el título. Así, de igual manera, todos los partidos que se celebren en casa en la EHF European Cup. Una oferta difícilmente mejorable.

Proceso digital

Se trata de un proceso totalmente digital a través de www.ctickets.es y después de la compra se recibirá un comprobante digital en el correo electrónico que es el que se presentará en la instalación antes de los partidos. Si la persona decide imprimirlo y llevarlo en formato físico también será válido. No habrá carnet físico. Cualquier duda podrá ser resuelta en el correo abonosbmmalagacosta@gmail.com, en info@ctickets.es (dudas relativas a la plataforma) o en cualquiera de los perfiles de redes sociales del club.