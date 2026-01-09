Duelo vital por la permanencia para el Nueces de Ronda Atlético Torcal ante el AD Ceuta FSF

El Nueces de Ronda Atlético Torcal tiene este sábado una nueva oportunidad para lograr una nueva victoria que le permita distanciarse de los puestos de descensos y la tendrá en casa, en el Pabellón Guadaljaire, a las 16.00 horas, contra el AD Ceuta FSF. El conjunto de Víctor Quintero quiere sumar un triunfo que haga olvidar el mal sabor de boca de la derrota contra Guadalcacín del día de Reyes. El equipo malagueño espera conseguir una victoria que les haría alcanzar en la tabla al conjunto caballa con 14 puntos.

El Ceuta viene de no jugar la jornada pasada contra el Melilla Torreblanca. El equipo melillense adujo que no tenía jugadoras suficientes para disputar el partido y el comité estimó dar el partido por ganado a Ceuta por 6-0, además de descontar tres puntos al equipo melillense. Eso hace que llegue con más descanso.

Víctor Quintero ha repetido convocatoria respecto al partido anterior, con las bajas de Valeria y Rebecka. Para la previa, el entrenador malagueño declaró: "Tercer partido que tenemos esta semana de competición a la vuelta de las vacaciones, con otro rival directo. Con el tema convulso del partido suspendido por falta de jugadoras que le da a Ceuta un plus de descanso, con esos dos días de más y no tener partido entre semana, pues siempre se preparan mejor los partidos. Estas son las situaciones que no se pueden controlar, hay que seguir adelante y nos espera un partido muy igualado. Lo fue en pretemporada, aunque ellas estuvieron un poco mejor. Es verdad que pasamos por un bache. Para ellas también es un partido importante, un duelo directo entre equipos que estamos en la parte de debajo de la clasificación y espero que podamos mejorar nuestras prestaciones respecto al partido pasado. Todos tenemos ganas de resarcirnos, yo confío en las chicas y lo han hecho en otros partidos similares. Esta semana es distinta, sábado, una nueva oportunidad, esperamos que venga gente, aunque es a las cuatro de la tarde. A ver si conseguimos concienciar a la gente que hemos cambiado de horario y espero un bonito partido que podamos dedicarle a la afición".

Por su parte, la guardameta brasileña Andrea Da Costa declaró: "Partido contra el Ceuta, un equipo con jugadoras muy buenas, nuevos fichajes. Yo creo que es un equipo bien trabajado y que nos va a dar cierto trabajo con su portera, sus jugadas, sabiendo que es un partido clave para nosotras, para ellas también. Entonces, creo que va a ser un partido duro, un partido inteligente, sobre todo físicamente, mentalmente. Pero yo creo que estamos listas para este nuevo desafío y estoy segura que lo vamos a sacar adelante. Tenemos el partido en casa y tenemos que sacar provecho de ello".

El partido podrá seguirse en los canales oficiales de la RFEF con la producción de Sinopsis Vuvuzela en su canal de YouTube.