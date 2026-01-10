Costa del Sol - Beti-Onak, partidazo en Carranque

El #PartidoEstrella de la jornada que abre la segunda vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola se celebra este domingo en Carranque. El Costa del Sol Málaga es uno de los protagonistas de un duelo en el que recibe al Replasa Beti-Onak a las 13.00 horas con las cámaras de Teledeporte como testigo. Cuarto contra sexto, sólo separados por un punto, es un choque que tiene todos los alicientes necesarios.

Día grande en Carranque con la presencia de la base del club malagueño, en una cita que puede servir de trampolín para las ‘panteras’ y ponerle la guinda a una súper semana en casa.

Cuarto contra sexto

No está el conjunto de Suso Gallardo en la posición que desearía, pero la fase regular es una maratón y en abril se ponen las notas. «Hemos dejado escapar varios puntos en casa que no se deberían haber escapado. Creo que también era el peaje de tanto cambio, de gente que tenía que adaptarse al equipo y otras que se incorporaban de bajas o lesiones. El equipo está demostrando que cada vez coge más ritmo, que está más acoplado, que va a mejor y, sobre todo, defiende muy bien. Esperemos que ahora podamos demostrarlo con puntos», aseguró en la previa el técnico.

El conjunto de Miguel Echevarría, otro de los representantes en la EHF European Cup, marcha sexto y con buena inercia. A domicilio se siente cómodo y ya ganó en Elche, por ejemplo. «Desde que ascendió no para de crecer, están apostando mucho por el balonmano con un gran presupuesto y grandes fichajes. Sabemos de la dificultad, de las grandes individualidades y de su gran juego colectivo; pero, como decimos, en casa tenemos que hacernos fuertes y seguir esta dinámica positiva. Son dos puntos vitales porque, a día de hoy, es un rival directo», analizó el entrenador malagueño del Costa del Sol.

Altas y bajas

No podrá contar con Bárbara Vela (lesión) y Nayra Solís (motivos personales), aunque se suma Martina Villalva a la convocatoria. También estará Rocío Campigli (ausente el miércoles) y Sole López, que tuvo un percance en el tobillo en el último partido. Se espera una gran atmósfera en Carranque, a la altura del día. «Es un día muy bonito, que esperemos que el pabellón tenga una gran imagen», cerró Suso Gallardo.

También se homenajeará en la previa a las cuatro ‘panteritas’ (Nadia Robles, Martina Villalva, Lucía Selas y Victoria Gómez) que consiguieron medalla en el CESA con Andalucía. Mediodía de alto voltaje en el Pérez Canca para el Costa del Sol Málaga, que busca su segundo triunfo consecutivo en este 2026.