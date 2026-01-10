El Nueces de Ronda cae en casa ante el Ceuta (0-2)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal sufrió una injusta derrota en el partido que se disputó este sábado a las 16 horas en el Pabellón Guadaljaire, ante un AD Ceuta FSF que logró una afortunada victoria 0-2 conseguida en los últimos minutos del encuentro. Era un duelo directo por la permanencia y aun más importante porque gracias a la victoria de esta tarde, el equipo caballa se aleja a 6 puntos de las malagueñas en la clasificación, dejando la lucha por la salvación entre 4 equipos.

El encuentro comenzó con el Nueces de Ronda llevando la manija del encuentro, con presión alta y buscando robar en campo contrario para crear ocasiones de peligro. En el minuto 2, la meta ceutí, Tamara, fue expulsada por cortar una jugada peligrosa cogiendo el balón con la mano fuera del área, lo que dejó a su equipo en inferioridad numérica durante los siguientes dos minutos, que no aprovechó el Nueces de Ronda Atlético Torcal. La tuvo Guida en los primeros minutos pero se trastabilló en el área, lo que aprovechó Sara para hacerse con la bola. El encuentro se fue abriendo con el paso de los minutos aunque el peligro lo llevó siempre el conjunto malagueño, que no encontró premio a su esfuerzo en los primeros 20 minutos.

En el segundo tiempo el encuentro subió de intensidad y ritmo, con un Nueces de Ronda que lo dio todo consciente de lo que se jugaba, manteniendo en una constante defensa al AD Ceuta. Pudo adelantarse el equipo de Víctor Quintero en un disparo de falta al borde del área, pero el golpeo de Unami lo repelió Sara con el cuerpo, que se dolió después de la jugada. Y la mala fortuna golpeó al conjunto malagueño en las postrimerías del encuentro con dos goles de Claudia Navas en el 38, y de Nathalia en los últimos instantes cuando el Nueces de Ronda Atlético Torcal jugaba con juego de 5 para remontar el encuentro.

Este resultado da un respiro al conjunto ceutí y mete en problemas al conjunto malagueño que ve reducido el numero de equipos involucrados en la lucha por la salvación.