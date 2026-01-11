Isa Medeiros lidera al Costa del Sol ante el Beti-Onak

El BM Costa del Sol Málaga se adjudicó el triunfo en el encuentro estrella de la jornada en la Liga Guerreras Iberdrola. Venció en Carranque por 25-23 a rival directo como el Beti-Onak para meterse en las primeras posiciones de la tabla. El triunfo consolida a las panteras entre las cuatro primeras y permite estrenar de la mejor manera posible, en pleno proceso para la venta de nuevos abonos, esta segunda vuelta de la competición liguera.

Maduró lentamente el duelo el equipo costasoleño, que dominó de principio a final, aunque sin lograr ventajas significativas como era de esperar, y así terminó por echarle el lazo a dos puntos de suma importancia a estas alturas del calendario. Se completa así una súper semana en casa para coger impulso y no alimentar descuidos.

Las dos escuadras durante el protocolo previo al arranque del encuentro. / Alejandro Gonzalez

Las malagueñas salieron con bastante ímpetu en un Pérez Canca que desde la previa ya respiraba una atmósfera de día especial. Era de hecho el día del club para que la base, toda la cantera de las panteras, disfrutase de cerca de las evoluciones de las mayores. Aún con ese gran arranque, Ayelén García contenía esa salida (3-3).

Las de Miguel Echeverría habían tardado hasta siete minutos en ver portería. Pero en esas tomó el mando una gran Nicxon Clabel, que terminaría con cinco dianas, apenas dos menos que una estelar en este mediodía dominical Isa Medeiros. Desbordó la zaragozana para abrir el primer hueco (9-6).

Suso Gallardo celebra desde el banquillo una de las acciones ofensivas de las panteras. / Alejandro Gonzalez

De nuevo reaccionaron las navarras para poner el empate a nueve y luego la igualada a 11 tantos. Con el descanso ya en el horizonte le llegó el turno a Medeiros, para dar oxígeno y guiar a las panteras hasta ese 14-13 que al descanso demostraba la gran igualdad que existía a priori entre los dos equipos.

Por cierto, en esa primera mitad fue expulsada con cartulina roja la local Bárbara Piñeira, a raíz de una acción en el extremo con Lucía Zamora. Las de Suso Gallardo tenían ante sí el reto de sobrevivir en un bosque de problemas físicos. Y abrieron de nuevo la brecha, hasta colocarse en el tanteo con un prometedor 19-16.

Sin embargo, las visitantes mejoraron de nuevo sus registros para desafiar la fiesta en las gradas de Carranque. Así elevaron un empate a 21 que para la recta final mantenían las espadas en lo más alto. Con un último esfuerzo ya prácticamente definitivo, las panteras se agigantaron por medio de Isa Medeiros para abrir la diferencia hasta los tres goles y ya sí dictar sentencia. La celebración en el Pérez Canca fue muy sonora, a raíz de esa jornada tan especial que se vivía con la cantera bien presente. Viene ahora una semana que va a ser la única con un único partido de todo el presente mes de enero.