El Klimatiza Orbea Team presenta su ambicioso proyecto para 2026

El Klimatiza Orbea Team ha presentado oficialmente su estructura deportiva para la temporada 2026, consolidando un proyecto que nació con una clara vocación internacional y que este año da un paso decisivo hacia la élite del ciclismo de montaña.

Tras sentar unas bases sólidas en 2025, el equipo ha realizado un importante esfuerzo para reforzar su plantilla con la incorporación de David Valero y José Dias, dos corredores de primer nivel internacional que elevan de forma significativa el potencial competitivo del proyecto. Su llegada refuerza la ambición del equipo y lo posiciona como una estructura capaz de luchar por la victoria en todas las grandes citas del calendario.

Estas incorporaciones vienen a afianzar un bloque ya consolidado, formado por corredores de renombre internacional como Samuele Porro y Marc Stutzmann, referentes por su experiencia, regularidad y proyección, así como por los pilares del proyecto desde su origen: el campeón nacional chileno Sebastián Gesche, especialista en pruebas de un día y larga distancia, y Luis Martínez, una pieza clave dentro del equipo por su carácter, compromiso y trabajo colectivo.

El Klimatiza Orbea Team afronta la temporada 2026 sin complejos, con una identidad clara y una mentalidad competitiva orientada a ganar o disputar cada competición en la que toma la salida. La combinación de talento, experiencia y una estructura deportiva en constante evolución refuerzan el posicionamiento del equipo dentro del panorama internacional.

Un elemento fundamental del proyecto es el estrecho vínculo con Orbea, con quien el equipo trabaja como equipo Factory, colaborando de forma directa en el desarrollo de material, la optimización del rendimiento y la evolución del equipamiento en condiciones reales de competición. Esta relación estratégica sitúa al Klimatiza Orbea Team en la vanguardia tecnológica del MTB profesional.

La temporada 2026 se presenta como un año clave en la consolidación del proyecto, con una estructura más profesionalizada, una planificación deportiva ambiciosa y un objetivo claro: convertirse en una referencia internacional del MTB, tanto por resultados como por modelo deportivo.