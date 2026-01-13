Fútbol
Directo | Arbeloa comparece en rueda de prensa tras su primer entrenamiento con el Real Madrid
El sustituto de Xabi Alonso se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete
EFE
Álvaro Arbeloa vivió su primer día como entrenador del Real Madrid, tras la decisión de la directiva del club blanco de dar por finalizada la corta etapa de Xabi Alonso y apostar por el técnico de su filial, que se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete.
A primera hora de la mañana Arbeloa llegó a la Ciudad Real Madrid en un día especial. La única sesión de entrenamiento con la que el conjunto madridista preparó los octavos de final de la Copa del Rey, se inició con 30 minutos de retraso al horario marcado, a las 11:30 horas.
El motivo fue la presentación de Arbeloa en el vestuario a los jugadores del primer equipo con una charla que dio paso a la activación previa en el gimnasio a saltar al terreno de juego del campo de entrenamiento habitual en la ciudad deportiva.
Junto a Arbeloa, con rostro muy serio en todo momento viendo las carreras de calentamiento de sus jugadores y los rondos iniciales, la imagen de la mañana fue el regreso de Antonio Pintus al mando de la preparación física de los futbolistas.
- El Balneario de los Baños del Carmen de Málaga ultima la restauración del tejado tras los desprendimientos
- El Ayuntamiento de Málaga defiende que no puede multar a coches extranjeros en la ZBE por un “vacío legal europeo”
- El parque infantil de Málaga con toboganes, camas elásticas y una enorme piscina de bolas: 4.000 metros cuadrados de 'diversión sin límites
- El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella
- Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga
- Destinan 318.000 euros para un nuevo tramo de la Senda Litoral en Benalmádena
- Una mujer de 25 años es encontrada muerta en Málaga: la autopsia determinará las causas del fallecimiento
- Mas y Maskom firman una alianza de integración para crear una gran cadena andaluza de supermercados