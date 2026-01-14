Bartomeu pide al juez que deniegue al Madrid acceso a los informes económicos del Barça con la excusa del caso Negreira

El expresidente del Fútbol Club Barcelona Josep Maria Bartomeu ha solicitado al juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que investiga el caso Negreira que deniegue al Real Madrid el acceso a todas las auditorias e informes económicos sobre la entidad azulgrana entre 2010 y 2021.

El club madrileño había solicitado el acceso a toda esa documentación al estar personado como acusación particular en el caso Negreira. En la causa se investiga un presunto delito de corrupción deportiva por los pagos millonarios, entre 2001 y 2018, del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por supuesto informes arbitrales.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. / EFE

Uno de los investigados es Bartomeu, al haber sido presidente del Barça entre 2014 y 2020, y que en un escrito se ha opuesto a que el juez entregue al eterno rival la información solicitada al "carecer de legitimación procesal".

Peinado documental

Bartomeu alega que el Real Madrid, como acusador particular, "no puede emprender por sí solo una investigación prospectiva que se oriente a la averiguación de la totalidad de las actividades financieras de la entidad acusada, porque un 'peinado documental' como el pretendido atenta a los derechos del FC Barcelona, especialmente su privacidad empresarial".

Además, entiende que la legitimación activa que tenía el Real Madrid en la causa, "ha desaparecido en este momento procesal" al no haberse podido demostrar que existiera "pago alguno a ningún arbitro".

Y considera que esta petición de diligencias de prueba "tan amplia y genérica", no es más que "una clara estrategia para dilatar 'sine die' el presente procedimiento".

Josep Maria Bartomeu. / El Periódico

"Se solicita la totalidad de los informes de 'due diligence', 'forensic', etc. de un periodo de 18 años de documentación del FC Barcelona por parte de un contrario no solo en el proceso, sino rival en el ámbito deportivo y financiero, que lo que pretende es conocer informes internos sobre la actividad financiera y comercial del FC Barcelona. Todo ello, encaminado a obtener esa documentación con toda probabilidad para usos ajenos al proceso", razona en su escrito el expresidente de la entidad azulgrana.

Contratos de jugadores, gestiones financieras...

A modo de ejemplo, Josep Maria Bartomeu apunta que en esa documentación confidencial del club solicitada por el Real Madrid constan políticas de fichajes, planes de inversión en La Masia, gestiones financieras, datos fiscales, inspecciones de Hacienda, estrategias comerciales, información sobre temas judiciales como el caso del jugador Neymar, sobre gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario, el proyecto del Espai Barça, análisis de contratos de jugadores y gastos del club", entre otras cuestiones.

Una diligencias que considera "impertinentes, inútiles, innecesarias y duplicadas" pues, aun cuando se practicasen, "no permitirían avanzar en la comprobación del ilícito penal objeto de investigación, pues los pagos del FC Barcelona cuya licitud se cuestiona ya constan plenamente documentados en autos, por lo que las diligencias solicitadas no aportan un nuevo dato fáctico".