Real Madrid
Bellingham estalla: "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas cosas... Pero, sinceramente... qué montón de mierda"
Bellingham estalla contra las "mentiras" sobre su relación con Xabi Alonso
Xavier Ortuño
El centrocampista del Real Madrid utiliza su canal oficial, la app JB5, para desmentir los rumores de conflicto con el técnico tolosarra. "Es un montón de mierda", afirma el inglés en un durísimo mensaje contra las informaciones que le acusaban de hacer la cama a Xabi Alonso.
Jude Bellingham ha decidido romper su silencio de la manera más contundente posible. Ante la propagación de rumores que sugerían una supuesta oposición por su parte a la figura de Xabi Alonso, el internacional inglés ha publicado un comunicado en su aplicación personal para atajar lo que considera una campaña de desinformación.
El mensaje íntegro de Bellingham
"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... qué montón de mierda", comienza el texto de Bellingham.
El jugador no se detuvo ahí y mostró su frustración con el ecosistema de rumores que rodea la actualidad blanca: "Siento verdadera lástima por la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No creáis todo lo que leéis; de vez en cuando, este grupo de gente necesita rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina por clics y para añadir controversia".
- Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar
- Málaga lanza una ayuda de 200 euros para la vivienda: plazos y quién puede solicitarla
- El campero más barato de Málaga tiene 40 años de historia y se cocina en este restaurante: 'Son los más sabrosos
- La Aemet avisa: un tren de borrascas traerá lluvias a Málaga esta semana
- Así es el proyecto de Sierra Blanca Estate para la regeneración de El Bulto en Málaga
- Más de 36 horas esperando una cama en las Urgencias del Hospital Regional de Málaga: “Es inhumano”
- Campaña contra la instalación de las esculturas gigantes de Serrán en el Puerto de Málaga