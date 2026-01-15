Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Davidovich gana a Vacherot y se mete en semifinales de Adelaida

El malagueño ganó en dos sets en un partido disputado y ahora se enfrentará en semifinales al francés Ugo Humbert

Davidovich ya está en semifinales en el ATP 250 de Adelaida.

Davidovich ya está en semifinales en el ATP 250 de Adelaida. / MATT TURNER

EP

El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido este jueves en las semifinales del torneo de Adelaida, de categoría ATP 250 y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en dos sets al monegasco Valentin Vacherot (7-6(4), 6-2), mientras que Jaume Munar cayó eliminado en la ronda de cuartos a manos del checo Tomas Machac (6-4, 6-4).

Davidovich sigue firme en busca de su primer título ATP. En los cuartos de final de Adelaida, donde es el cabeza de serie número 1, se impuso en dos set al siempre peligroso Vacherot. El andaluz estuvo especialmente certero con su servicio, que sólo cedió una vez en el encuentro, y encontró los resquicios en el saque de Vacherot en una segunda manga en la que se mostró muy superior.

Primer set igualado

Todo en un encuentro que arrancó con un primer set muy igualado y dominado por los saques. Ni Davidovich ni Vacherot tuvieron oportunidades de rotura, y el set se vio abocado al 'tie break'. Ahí, un solitario 'mini break' del español en el octavo punto fue suficiente para que se adjudicara la muerte súbita y primera manga (7-4).

Davidovich, superior en la segunda manga

Sí que encontraría la fórmula para desactivar el saque del monegasco en el segundo parcial. De hecho, Davidovich conseguiría ganar al resto tres de los cuatro juegos que disputó, una ventaja importante en el marcador que, a pesar de ceder su tercer turno de saque, fue suficiente para llevarse de manera contundente el set (6-2) y cerrar su acceso a las semifinales del torneo, donde se medirá al francés Ugo Humbert.

No corrió la misma suerte que su compatriota Jaume Munar, que no pudo superar la ronda de cuartos de final ante el checo Tomas Machac. El balear no pudo hacer frente a un Machac inspiradísimo con el saque --ninguna rotura y 76 por ciento de puntos ganados con primeros--. Así, dos solitarios 'break', uno en cada set, bastaron al tenista nacido en Beroun para llevarse el partido por un doble 6-4.

