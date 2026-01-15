Málaga acogerá por primera vez un triatlón Ironman

IRONMAN ha anunciado este jueves que Málaga se convertirá en la nueva ciudad anfitriona de un triatlón IRONMAN® 70.3®. Conocida por su clima mediterráneo, rico patrimonio cultural y hospitalidad de clase mundial, Málaga ofrece el escenario perfecto para los atletas que buscan una experiencia de carrera inolvidable.

Málaga se une a Calella (Barcelona); Valencia; Alcudia, Mallorca; Vitoria-Gasteiz; y Lanzarote, en Islas Canarias, y toma el lugar de Marbella, como uno de los destinos anfitriones de España para los eventos IRONMAN® e IRONMAN 70.3 en el calendario 2026. Esta incorporación supone un nuevo y emocionante destino de competición para los atletas españoles y de toda Europa.

Málaga, capital de la Costa del Sol y sexta ciudad más grande de España, es una ciudad vibrante que combina energía urbana, rica cultura e increíble belleza con una escena deportiva en rápido crecimiento. La ciudad ha sido sede de importantes eventos del sector, como el Maratón de Málaga, las finales de la Copa Davis (tenis), el World Padel Tour y grandes torneos de golf, entre otros. Desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se puede acceder fácilmente a las doradas playas de la ciudad, su animado puerto, sus numerosos museos, su bella arquitectura y, por supuesto, su exquisita gastronomía.

Distancia de la prueba

El triatlón IRONMAN 70.3 recibe este nombre por la distancia en millas que recorren los deportistas (1,9 mi de natación; 56 mi de ciclismo; y 13,1 mi de carrera a pie, para un total de 70,3 mi).

El evento está dirigido a deportistas de alta cualificación y con elevado poder adquisitivo, muchos de los cuales provienen del extranjero. La organización espera que estos participantes tengan una estancia media prolongada en la ciudad, generando un impacto positivo tanto en la economía local como en el sector turístico. La selección de este perfil de deportista refuerza la imagen de Málaga como destino de deporte de élite y de experiencias premium, con repercusión internacional.

Con temperaturas medias de entre 17°C y 25°C y escasa probabilidad de viento y lluvia a finales de octubre, las condiciones son ideales para una carrera de final de temporada, con la oportunidad de relajarse después en la dinámica ciudad con la familia y los amigos.

La carrera constará de un segmento de natación en el puerto histórico de Málaga, una transición única en el Paseo del Parque, un recorrido en bicicleta rápido y panorámico a lo largo de la costa y una carrera llana por el paseo marítimo de la playa de la Malagueta, que culminará en una espectacular llegada en la calle Larios, la calle más emblemática de la ciudad.

Durante los dos últimos años, IRONMAN ha trabajado continuamente para hacer evolucionar el calendario español de carreras con el fin de ofrecer a los atletas la oportunidad de competir durante toda la temporada en destinos emblemáticos. El evento IRONMAN 70.3 Valencia se añadió en 2024 y sirve como apertura de la temporada, mientras que el evento IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz se añadió recientemente en 2026 para satisfacer la creciente demanda de carreras IRONMAN 70.3.

Después de acoger con éxito seis ediciones desde 2018, el evento IRONMAN 70.3 Marbella no volverá este año, con el IRONMAN 70.3 Málaga ocupando el lugar para cerrar oficialmente la temporada de carreras española.

La elección de Málaga responde a criterios de circuitos ágiles y rápidos, aptos para competición de alto nivel, así como al valor añadido de un entorno urbano y costero que permite integrar ciudad, destino, experiencia y deporte en una misma propuesta.

Proyección de Málaga

Asimismo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha señalado que este evento tendrá un impacto muy positivo en la economía y en la proyección exterior de Málaga, atrayendo a deportistas de alto nivel y a visitantes internacionales con una estancia media prolongada. "El IRONMAN 70.3 contribuirá a dinamizar sectores clave como la hostelería, el comercio y los servicios, al tiempo que refuerza nuestra imagen como ciudad moderna, abierta y comprometida con el deporte de élite y el turismo de calidad", concluyó

Agustí Pérez, director regional Senior del Sur de Europa, ha afirmado que "Marbella ha sido una anfitriona increíble durante muchos años, y estamos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos, por no hablar de haber acogido el evento cumbre del calendario de media distancia: el Precision Fuel & Hydration IRONMAN 70.3 World Championship, que recibió a más de 6.000 atletas y sus familias. Con Málaga, estamos muy contentos de construir sobre este legado y ofrecer a los atletas una nueva experiencia en una de las ciudades más vibrantes de España. Octubre es una época fantástica para correr en España, y estamos deseando dar la bienvenida a atletas de todo el mundo a la Costa del Sol."

Por su parte, Thomas Veje Olsen, director general de IRONMAN Europa, Oriente Medio y África, ha asegurado que "España sigue siendo uno de nuestros mercados más fuertes, con eventos con entradas agotadas y una creciente demanda por parte de atletas de todo el mundo. Con la mayoría de nuestras carreras IRONMAN 70.3 ya agotadas, o casi agotadas, esperamos que sea extremadamente popular entre los atletas y los animamos a que actúen rápido si quieren correr con nosotros este año".