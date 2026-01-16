El Costa del Sol se cita con el Elda Prestigio antes de volver a Europa

El Costa del Sol Málaga afronta el primer partido fuera de Carranque del año, que coincide justamente con la antesala a la vuelta, la próxima semana, a la EHF European Cup. Dos duelos y las mismas victorias para las ‘panteras’, que han levantado el vuelo y han llenado la barra de la confianza en este inicio.

En busca de la tercera

Ahora, este sábado (18.00 horas) el Florentino Ibáñez acoge su enfrentamiento ante el Elda Prestigio, en la que será la segunda jornada después de pasar el ecuador de la Liga Guerreras Iberdrola. Las derrotas de Super Amara Bera Bera y Mecalia Atlético Guardés le permiten a las malagueñas poder acercarse a la cabeza en la clasificación.

«Está claro que, pese a contratiempos de molestias o lesiones cortas, los resultados han sido positivos y es lo más positivo. La idea es seguir con esta dinámica», aseguró en la previa Suso Gallardo de una plantilla que ahora dirige Bea Escribano tras la marcha de José Ignacio Prades: «Es un equipo que, seguramente, por plantilla esté más abajo de lo que a priori se esperaba. Tiene muy buenas jugadoras. Han tenido el cambio de entrenador, pero ella era ayudante y estaba trabajando con el grupo de primera hora. Las conoce bien y no creo que vayan a modificar mucho el trabajo y el juego. Es una visita complicada y tenemos que seguir trabajando duro de cara a sacar dos puntos que para nosotras son importantísimos».

Subir posiciones

Las eldenses ocupan el décimo lugar de la clasificación, a dos puntos del play off, y no han mostrado una alta fiabilidad en casa. Sí consiguieron asaltar el Esperanza Lag frente al Atticgo BM Elche. En la primera vuelta ganaron las malagueñas en el Pérez Canca (28-24) y a estas alturas casi le doblan en la tabla. No viajan Bárbara Vela, en proceso de recuperación, y Nayra Solís, por motivos personales; algunas jugadoras con molestias van a apurar su presencia.

Una cita fundamental para el Costa del Sol Málaga en este intermedio de la temporada para empujar y comprimir en la cabeza de la Liga Guerreras Iberdrola.