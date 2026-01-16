Tenis
Davidovich cae ante Humbert y se queda sin final en Adelaida
El malagueño cayó en un partido muy ajustado que se decidió en el tie break de la tercera manga
EP
El malagueño Alejandro Davidovich ha caído eliminado este viernes en las semifinales del torneo de Adelaida, de categoría ATP 250 y que se disputa en superficie dura, tras caer en tres sets ante el francés Ugo Humbert (6-3, 5-7, 7-6(4)) en dos horas y 34 minutos de partido.
Davidovich no pudo meterse en la sexta final de su carrera en Adelaida. El malagueño cayó derrotado en la semifinal del torneo ante Humbert en un disputado partido que acabó cayendo del lado del francés en el 'tie break' del definitivo tercer set. Pese a ello, Davidovich llega a Abierto de Australia en buena forma, donde debutará el próximo lunes ante el austriaco Misolic.
Un partido que estuvo marcado por el dominio de los servicios, siendo un solitario 'break' suficiente para que, primero, Humbert se adjudicara la primera manga, y después, Davidovich igualara el partido a un set. Así, todo se decidiría en una igualadísima tercera manga en la que ninguno disfrutó de opciones al resto. En el 'tie break', Humbert tomaría ventaja con tres puntos seguidos, pasando del 3-3 al 6-3, y en su segundo punto de partido sellaría su triunfo (7-4)
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Dos heridos en la Alameda Principal de Málaga tras el atropello de un motorista a un peatón
- Un asador familiar en Málaga con más de 40 años de historia escondido en el interior de una casa: 'Mucha gente no lo conoce
- Ginés Serrán asegura que los gastos de fundición y transporte de sus esculturas corren de su cargo y que los pedestales costarán 60.000 euros
- Retiran el muro del solar de la calle Victoria donde se construirán VPO y un nuevo vial hacia Lagunillas
- El tren litoral a Marbella 'es viable', según el Gobierno
- Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga