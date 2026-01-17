Inesperada derrota del Costa del Sol ante un Elda que fue mucho mejor (25-20)

Bala al limbo del Costa del Sol Málaga, que malogró una oportunidad para acercarse a la zona más distinguida de la Liga Guerreras Iberdrola. Tercera derrota de la temporada para las panteras en el Florentino Ibáñez a manos del Elda Prestigio (25-20).

No encontró el camino el equipo malagueño, que firmó un renglón torcido en un momento importante en la primera salida del 2026. Ahora llega la EHF European Cup, uno de los grandes objetivos del curso, con la eliminatoria de octavos de final ante el ZORK Bor disputada íntegramente en suelo balcánico.

El equipo de Suso Gallardo cogía impulso en el amanecer del choque con Nicxon Clabel haciendo daño, mientras era Isa Medeiros la que ajusticiaba desde los siete metros (1-3).

Iba apareciendo la expantera Virginia Fernández, destacada a la media parte con ocho intervenciones, para sostener a las eldenses. Tanto que le daban la vuelta por medio de Claudia Martínez. Faltaba red de seguridad atrás y fluidez adelante para las visitantes, que ahora les faltaba una marcha extra.

Sobrevivían con Alice Fernandes sumando paradas y Joana Resende devolvía el gobierno (7-8). Se perdería tras unos minutos de mucha inferioridad que aprovechaba el conjunto de Bea Escribano para abrir brecha (12-8). No había flow, pero sí quedaba coraje en las malagueñas. La lateral portuguesa emergía con goles que eran oro puro para comenzar a remar. Le daba a las visitantes para colocarse abajo por la mínima (14-13, 15-14), aunque faltaba velocidad para adelantar.

Una jugada fue clave. Fallo en el lanzamiento y exclusión en el área propia pusieron el trampolín a las locales, que sacaban el colmillo. Se pasó entonces a un 17-14 que ya abrió una distancia que fue insalvable.

La máxima fue la final, el 25-20, que significó la tercera derrota de la temporada y malgastar una bala para encaramarse a la zona alta de la clasificación. Ahora aparece Europa en el camino.