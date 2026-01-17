Fútbol
El PSG, listo para pagar la cláusula y atar hasta 2030 al barcelonista Dro
El joven talento azulgrana ya ha dado el sí al proyecto parisino, y abandonará el Barça tras la negociación exprés que incluye un contrato de larga duración
Xavier Ortuño
El diario 'L'Équipe' ha confirmado el acuerdo total del PSG con el barcelonista Dro Fernández para convertirlo en la primera incorporación invernal de Luis Enrique tras una negociación exprés.
Según ha informado el periódico francés, el París Saint-Germain ya tiene cerrado el acuerdo con el jugador para que se convierta en la primera pieza del mercado de invierno para Luis Enrique. La operación es inminente: el PSG ejecutará la cláusula de rescisión de 6 millones de euros para sacarlo de Barcelona de inmediato.
La información firmada por el periodista Loïc Tanzi revela un detalle que ha servido para que el jugador de Nigrán coja las maletas para irse a París: el contrato se extenderá hasta el año 2030 y no llega para reforzar al filial, directo al primer equipo.
El jugador estará vinculado al equipo francés durante cuatro temporadas y media. Desde este mercado invernal hasta el verano de la temporada 2030.
El PSG gana la carrera a la Premier
Aunque el nombre de Dro había despertado el interés de varios clubes de la Premier League que intentaron "desviar" al internacional sub-18 en el último momento, la confianza en el seno del club parisino es total. La presencia de Luis Enrique ha sido clave para que el jugador elija el Parque de los Príncipes como el lugar donde consolidar una carrera que, pese a sus 4 apariciones con el primer equipo de Flick, sentía estancada en el Camp Nou.
El Barça se encuentra con las manos atadas. Con un contrato que expiraba en 2027 pero una cláusula de apenas 6 millones, el club no tiene margen de maniobra si el jugador decide marcharse.
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años
- Ginés Serrán asegura que los gastos de fundición y transporte de sus esculturas corren de su cargo y que los pedestales costarán 60.000 euros
- Una disputa a tiros entre dos clanes pone en jaque a la Trinidad
- Málaga Acoge da el adiós definitivo a su histórica sede de la calle Ollerías
- ¿Dónde va a nevar en Málaga este fin de semana?
- Indra inaugura su nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga con 700 trabajadores y 40 millones de inversión