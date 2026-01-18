El CAB Estepona paga cara sus cinco minutos de desconexión en Leganés

El CAB Estepona no logró en la cancha del Innova-TSN Leganés librarse de una nueva desconexión, que durante el tercer periodo le costó un parcial de 12-0 que ya no podría remontar en los últimos compases, hasta perder por 71-67. El Pabellón Europa vio cómo las costasoleñas de inicio salían con un desafiante 0-5 o esa igualdad máxima, con 35-34, que reflejaba el electrónico al descanso.

De inicio, después del buen arranque esteponero, un triple de Irene Lahuerta (10-9) les daba la primera renta a las madrileñas. El cuadro pepinero se fue incluso al 21-15, tras un triple de Brianna Herlihy. Llegó entonces, en los dos minutos finales del primer cuarto, la reacción del conjunto de la Costa del Sol. Ahí encadenaron un 0-8, con Sika Kone asumiendo en ataque y todo por decidir (21-23).

Siguió el equilibrio

El segundo cuarto mantuvo la igualdad, puesto que del 30-29 se pasaría a ese 35-34 ya reseñado con el que comenzó la segunda mitad. Pero ahí comenzaron los problemas. Dongue cometía dos faltas en ataque en dos acciones consecutivas y eso condicionaría mucho su defensa.

Las de Javi Fort buscaron constantemente balones interiores sobre Dodson y la estadounidense no perdonaba: parcial de 12-0 y tiempo muerto de Aneas. Fue la mozambiqueña la encargada de romper el parcial, pero una nueva canasta y adicional de Sangaré ponía los 12 de ventaja (52-40) para Innova-TSN Leganés, con menos de cuatro minutos para que acabase el tercer periodo.

Casi sentenciado

Un triple de Madinson Conner acercaba a las suyas, pero Noortje Driessen respondía con una canasta y adicional y María Espín y Dudasova lograban un triple cada una para poner el marcador en 61-43. Reaccionó el Ingeniería Ambiental CAB Estepona con un triple de Rodríguez, una canasta de Atkinson y cerraba el periodo con un nuevo lanzamiento exterior de la interior madrileña: 61-51.

El último cuarto fue intentarlo, pero sin lograr culminar la remontada. Innova-TSN Leganés hacía daño en el rebote ofensivo y una mejor circulación de balón buscando la ventaja les permitía sumar. No aumentaba la renta, pero el reloj jugaba a favor de las locales. Una canasta y adicional de Kone y dos puntos de Gretter obligaban a Fort a parar el partido, ya con 71-63 en el marcador. Sumaba Atkinson cuatro puntos consecutivos para las suyas, que entraban en el último minuto con cuatro de desventaja, pero ahí se cerró el aro y ninguno de los dos equipos lograron sumar en los últimos ataques: 71-67.

Ficha técnica

Innova-TSN Leganés 71 (21-14-26-10): Lahuerta (7), Andelova (6), Driessen (12), Sangaré (19) y Dodson (12) -quinteto inicial-, Bermejo (-), Espín (3), Togores (2), Soriano (0), Herlihy (5), Dudasova (5) y Gil (-).

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 67 (23-11-17-16): Gretter (8), Conner (8), Garrick (8), Kone (20) y Dongue (10) -quinteto inicial-, Contell (0), Muhate (-), Masiá (-), Ortega (0), Atkinson (11) y Rodríguez (10).