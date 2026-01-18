Málaga calienta motores para el All-Star Minibasket

Más de 250 jugadores, unos 16 clubes y cerca de medio centenar de partidos, además de sorpresas, concursos y un gran ambiente de deporte base. Son los principales alicientes de un All-Star Minibasket, que ya calienta motores. Del 6 al 8 de febrero volverá a celebrarse en las instalaciones polideportivas de Los Guindos, con la organización de EBG Málaga, la colaboración de Unicaja Baloncesto y el patrocinio fundamental de Fundación Unicaja.

En su versión masculina, este torneo se quedará este año a las puertas de su vigésima edición, que será la de 2027. Nuevamente será un encuentro donde las mejores canteras andaluzas disputarán alrededor de 40 encuentros de mucho nivel en un marco incomparable como Los Guindos, así como en el pabellón José María Martín Urbano.

Durante las tres jornadas de competición resulta especialmente apasionante el ambiente que se forma alrededor de este evento, con las familias de todos los jugadores como pilar básico y primordial. Los conjuntos que disputarán esta nueva edición serán el propio EBG Málaga, que defiende título de 2025 y es el club más laureado del torneo y que presentará dos plantillas, además del CB El Palo, CB Algazara, CAB Estepona, CB Alcalá, Ciudad de Córdoba, CB Dos Hermanas, Fundación Granada, UB Jerez, Puerto Real, Selección de Ceuta, Virgen del Carmen, La Roda, El Toyo y G+B de Granada.

La convivencia será un elemento fundamental también fuera de las pistas para todos los participantes, fortaleciendo así los vínculos que unen a todos los amantes del baloncesto. Por ello, los equipos se alojarán en las magníficas instalaciones de la Casa Diocesana, que gozan de una gran comodidad a la hora de desplazarse, y de unas renovadas zonas comunes y zonas exteriores.