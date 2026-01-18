El Nueces de Ronda empata en la cancha del vigente campeón (4-4)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal arañó un fantástico empate a 4 en la cancha del vigente campeón de Liga, el coloso Futsi Navalcarnero. Es un conjunto plagado de estrellas e internacionales que aspira a revalidar el título. Las locales se pusieron por delante 2-0 en los primeros 5 minutos, pero las costasoleñas remontaron para ponerse con 2-4 a falta de algo menos de 5 minutos para el final.

El encuentro comenzó con el Nueces de Ronda Atlético Torcal haciendo una presión alta para no dejar a Futsi hacer su juego. No obstante, el cuadro teóricamente superior se adelantó en una acción de estrategia, Ari sacó pasándola a María Sanz y su disparo con poco ángulo encontró el segundo palo y convirtiéndose en el 1-0.

Las malagueñas tuvieron el empate instantes después en otro saque de falta que Alejandra sacó en corto hacia Guida y su disparo raso se encontró con una gran Bea Parrón. Y del posible 1-1 se pasó al 2-0 tras una jugada que inició Leninha que pasó en largo hacia Ari, y esta se fue en carrera de su marca y ganó el uno contra uno ante una Andrea que estaba mal colocada, un 2-0 que parecía poner el partido de cara para Futsi.

Presión alta

Pero el Nueces de Ronda Atlético Torcal no se vino abajo, buscando de nuevo presión alta subiendo un punto la intensidad buscando un robo que provocara una ocasión de acortar el resultado. Así se rehízo del golpe anímico y fruto de su buen hacer llegó el 2-1 en el minuto 11, en un saque de banda que Guida puso a Marta Collado que dio un ligero toque de puntera que puso la bola en la cepa del poste izquierdo de Bea Parrón.

El encuentro se volvió trabado, con imprecisiones pero con ocasiones para ambos equipos, teniendo el Atlético Torcal ocasión de empatar tras un seco disparo raso de Unami que despejó in extremis con la pierna Bea Parrón. La respuesta llegó a falta de 4 minutos en un mano a mano de Leninha que salvó con el cuerpo Andrea. El marcador no se movió y se llegó al final de la primera parte con ese 2-1 pata Futsi Navalcarnero.

La primera ocasión clara de la segunda parte ya fue para el Atlético Torcal. Tuvo un penalti a favor el conjunto de Víctor Quintero en el minuto 4 por una mano, pero el golpeo de Alejandra se estrello en el poste izquierdo de la portería local. Los nervios atenazaron al Futsi y el encuentro se volvió tenso, intenso y con muchas dudas, y así fue hasta que llegó el último cuarto de encuentro en el que el partido se enloqueció.

Minutos de locura

Las costasoleñas empataron a falta de 5:53 para el final del partido tras un saque de banda con dirección portería de Unami anticipándose África a Marta Balbuena, para con un ligero toque desviar la bola que se introdujo en la meta rival. Mayor fue el éxtasis cuando a falta de 5:13, en un saque de córner de Unami que fue directo a puerta se encontró con una Susi, que fue con todo el cuerpo remachando la bola para conseguir un 2-3 que volvía locas a las jugadoras del conjunto torcalista.

Inmediatamente Futsi se lanzó con todo y dispuso juego de 5 con Ari de portera jugadora buscando el empate pero Sandra García robó la pelota, se fue de varias jugadoras y su disparo lejano a puerta vacía llegó a las redes, convirtiéndose en el 2-4 a falta de 4:48 para el final.

Sin embargo, Futsi es uno de los mejores equipos del mundo y lo demostró encerrando con juego de 5 al conjunto de Quintero y, en uno de sus muchos arreones, llegó el 3-4 tras un pase de Ari a una Irene que se anticipó a Andrea. Eso le dio alas al conjunto local, que a falta de 3:46 consiguió el empate en una jugada desafortunada en la que el disparo de Leninha golpeó en Sandra García, desviando el disparo e introduciéndose en la meta malagueña. El encuentro siguió con ocasiones para los dos conjuntos pero el marcador ya no se movería.