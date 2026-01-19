Récord de récords y clase magistral de Djokovic

Novak Djokovic volvió a la acción más de dos meses después de su última aparición en una pista de tenis. El serbio no jugaba desde el pasado 8 de noviembre, pero su presencia en pista y el nivel mostrado no fueron acrode con su largo tiempo de inactividad. Clase magistral y victoria incontestable, la número cien de su carrera en el Open de Australia, ante un Pedro Martínez que poco o nada pudo hacer (6-3, 6-2 y 6-2).

Movió el partido a su gusto el tenista de Belgrado, que regresó por 21ª vez a Melbourne Park, en la que fue su 81ª vez en un Grand Slam. Todo ello, récord absoluto superando a Roger Federer para convertirse ya en el tenista con más presencia en todas las rondas de los cuatro grandes, además de ser el que más veces los ha conseguido ganar, con 24.

En la pista que lo ha visto celebrar diez veces, Djokovic devolvió el cariño inicial del público con una exhibición de tenis. Potencia, colocación y un servicio demoledor que desde el primer punto hicieron imposible cualquier intente de Pedro Martínez, que fue casi un mero espectador ante el festival del serbio.

Catorce saques directos y unos porcentajes que rondaron el 90% en cada uno de los aspectos de su juego, para dar buena prueba de que sus palabras antes del torneo son bien ciertas. "Si el cuerpo me respeta, todavía puedo ganar a cualquiera" aseguró Djokovic en la rueda de prensa previa a su inicio.

Sin duda, mejor demostración de lo dicho imposible. Atacó sin dudar desde el resto y fue capaz de aguantar a la perfección los peloteos más largos dejando en apenas dos horas su primera prueba en una de las pistas en las que ha demostrado ya una y otra vez que es capaz de conseguir todo lo que se proponga y más.

El italiano Francesco Maestrelli será su siguiente rival en un camino que se presume fácil hasta la llegada de los octavos de final, donde se podría encontrar con Taylor Fritz. Pero por el momento, el desconocido Maestrelli será el próximo escollo en el camino después de que el italiano superará en un intenso partido al francés Atmane (6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1 y 6-1).

CENTENARIO EN TODO EL MUNDO

Las cien victorias en Melbourne se suman a las 101 de Roland Garros y a las 102 en Wimbledon para elevar su figura a otro nivel más, si es que todavía existen. "Es mi pista favorita y estoy encantado de estar aquí" aseguró Djokovic tras el partido, en el que el torneo le regaló las imágenes emotivas de su largo paso por el torneo.

"Me gustaría tener el cuerpo de hace 15 años pero no puedo quejarme" bromeó para cerrar y llevarse la última ovación de la noche en Melbourne.