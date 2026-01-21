Prensa Ibérica activa el negocio deportivo en FITUR Sports

Prensa Ibérica, líder en la información local y regional, viene de firmar en el marco de Fitur Sports un acuerdo estratégico de desarrollo de negocio deportivo y comunicación con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y la Real Federación Española de Patinaje (RFEP). Una alianza estratégica que aprovecha la capilaridad de un grupo con más de 40 cabeceras y la de las propias instituciones, rectoras de decenas de disciplinas que ganan cada vez más adeptos en el territorio español.

Dos federaciones, un mismo propósito

"Las federaciones aportan la legitimidad deportiva y Prensa Ibérica aporta su capacidad de comunicación, su capilaridad territorial y su fuerza mediática. A eso se suma un tercer socio clave: el desarrollo del territorio. Nuestro papel es ayudar a que circuitos de eventos de escalada o patinaje se desarrollen en distintas ciudades, generando impacto deportivo, económico y turístico", defendió Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

Participó junto a Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, en la inauguración de FITUR, el principal encuentro profesional del sector turístico en España y uno de los más relevantes del mundo, que se celebra anualmente en IFEMA Madrid. Un recinto multifunción que será el corazón del GP de España de Fórmula 1 el próximo 13 de septiembre. El máximo exponente de lo que la industria del deporte puede generar, con un impacto de 450 millones anuales.

Iniciativas como el acuerdo de Prensa Ibérica con la FEDME y RFEP protagonizan la conversación de FITUR Sports, espacio dedicado al turismo deportivo del que el grupo editor de este diario es 'media partner'. Para Prensa Ibérica, el acuerdo refuerza su apuesta por un deporte como la escalada, al que se une el patinaje. En 2024 se organizó la Copa de España en Arroyomolinos (Madrid), un evento, que, tal y como recordó Alex Bescós, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de SPORT, en la presentación del acuerdo.

Aquel evento convocó a más de 25.000 asistentes y tuvo un retorno económico de 15 millones. El año pasado, la alianza con la FEDME fue más allá con la organización de una prueba de la Copa del Mundo en la también madrileña localidad de Alcobendas, que reunió a 40.000 personas en una jornada inolvidable que elevó el retorno hasta los 21 millones. El modelo de comunicación desarrollado por Prensa Ibérica generó más de 4.500 publicaciones vinculadas a estos eventos, consolidando un formato de alto impacto.

Un calendario cargado de eventos de primer nivel

"Para nosotros, lo principal es la seguridad y la capacidad de organizar eventos de gran envergadura con un socio como Prensa Ibérica. Somos una federación con dos deportes olímpicos -escalada y esquí de montaña-, además de más de diez modalidades. Sabemos organizar deporte, pero la promoción, los patrocinadores y la comunicación son claves. Esta alianza nos permite llegar más lejos y conectar con público joven y urbano", reivindicó Bernat Clarella, presidente de la FEDME.

"Representamos a un ecosistema deportivo muy amplio, con 18 federaciones autonómicas y más de 11 disciplinas, con un fuerte impacto social y presencia en distintos segmentos de edad. La comunicación es clave para fomentar la práctica deportiva y para que la gente viva el deporte de forma intensa. Contar con un grupo como Prensa Ibérica nos da un valor añadido enorme", enfatizó Carmelo Paniagua, presidente de la RFEP.

Escalada y patinaje se darán la mano en un evento único que tendrá lugar en 2026 en el Circuit de Catalunya (Montmeló) en el mes de julio. Un festival de deportes urbanos y alternativos en el que ambas federaciones trabajarán codo con codo. A esto hay que unirle la consolidación de la Copa del Mundo de Boulder y Copa del Mundo de Velocidad de Alcobendas (mayo), a la que sumará otra prueba en el calendario en Cáceres. Será en marzo y también puntuable para ambos campeonatos del máximo nivel.

Un calendario cargado y reforzado por un acuerdo presentado ante otras autoridades como Ángel Luis Sabroso Ramírez, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Una muestra más de cómo los eventos deportivos se han consolidado como un generador de valor añadido a las ciudades, desestacionalizando el empleo y consolidando una industria a su alrededor que no para de crecer, pero que necesita una difusión efectiva, como sucederá gracias a esta alianza estratégica.

Fuente: Sport