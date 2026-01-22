El Costa del Sol busca en Serbia los cuartos de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga tiene ante sí el momento cumbre del mes de enero. Vuelve a escena la EHF European Cup con el Last 16, donde está en juego un billete para estar entre los ocho mejores clubes del torneo continental. Y a tres peldaños del título. Las ‘panteras’ se miden al ZORK Bor serbio en una eliminatoria que se disputará de manera íntegra en el USC Bobana Momcilovic Velickovic, en honor a la histórica tiradora local, el viernes y el sábado, ambos duelos a partir de las 19.00 horas.

Análisis

El equipo de Suso Gallardo viajó este jueves por la tarde en vuelo directo desde la capital de la Costa del Sol a Belgrado para después desplazarse a la ciudad balcánica, a poco más de 200 kilómetros por carretera. «Hay que cambiar el chip, es una cita importantísima para el club. Es una eliminatoria muy dura, con muchas ganas e ilusión de afrontar esos dos partidos en Serbia con intenciones claras de pasar a la siguiente eliminatoria», aseguró el entrenador después del primer tropiezo del año el pasado sábado en Elda: «La realidad es que el equipo está entrenando bien y lo lleva haciendo las semanas anteriores. El otro día fue un palo, pero es cierto que no te viene en un momento que te defina el irte a casa. Ese toque de atención puede ser bueno de cara a una competición tan exigente».

El ZORK Bor está en el Last 16 después de haber superado al Maccabi Haarazim Ramat Gan israelí (47-56), en una eliminatoria jugada de manera íntegra en Bor; y al HK Slovan Duslo Sala eslovaco (66-67). La presente es su segunda participación europea, mientras que en la ARKUS Liga Women ocupa la tercera posición. «Es un rival que mezcla veteranía con juventud, que tiene mucho físico y jugadoras también técnicamente muy buenas. Juegan en un pabellón donde el público aprieta muchísimo. Espero que podamos implantar nuestro juego, que desde nuestra defensa podamos crecer», analizó el entrenador malagueño.

Noticias relacionadas

Eliminatoria íntegra a domicilio

Bor, una ciudad conocida como una de las mayores productoras de cobre del continente, acogerá los dos partidos. No se disputa una eliminatoria íntegra lejos de Málaga desde el 2021, año donde se terminó campeón. Quedan seis supervivientes de entonces. No forman parte de la expedición Silvia Arderius, Rita Campos y Bárbara Vela; mientras vuelve a la convocatoria Maider Barros. Permanece en ella la canterana Martina Villalva. Un reto importante para el Costa del Sol Málaga, que vuelve a sentir el cosquilleo de la EHF European Cup.