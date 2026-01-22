Tremenda 'rajada' de Mourinho en la que señala a Arbeloa: "Hay gente que no ha hecho nada entrenando a grandes equipos"

Nueva derrota del Benfica en la Champions que le complica mucho la clasificación para la fase de eliminatorias. Los de Jose Mourinho fueron derrotados por la Juventus (2-0), lo que les obliga a ganar en la última jornada al Real Madrid en Lisboa y esperar al resto de resultados para ver si pueden hacerse con un puesto entre los 24 clasificados de la siguiente ronda.

"Sin trayectoria, en grandes equipos"

Después de perder el partido en Turín, Mourinho volvió a protagonizar una rueda tensa en la que cargó contra algunos colegas que ocupan banquillos de grandes equipos: "Hay gente que no ha hecho nada en su carrera entrenando a grandes equipos. Para mí es una sorpresa cuando entrenadores sin apenas trayectoria tienen la oportunidad de entrenar a grandes equipos. Es una auténtica sorpresa". Y uno de los que entrenadores con menos trayectoria en el panorama actual del fútbol europeo es Álvaro Arbeloa, que en junio pasado entrenaba al juvenil del Real Madrid y ahora ha tomado el relevo de Xabi Alonso después de pasar ocho meses en Primera Federación dirigiendo a un Castilla que ha ganado los mismos partidos que ha perdido y empatado.

El portugués apuntó que "cuando el Milan recurre a Massimilano Allegri, la Juventus a Luciano Spalleti o la Roma a Gian Piero Gasperini, es no me sorprende. Lo sorprendente es que gente que no ha hecho nada recibe la oportunidad de entrenar a grandes equipos". Para después seguir cargando contra la nueva hornada de entrenadores del panorama internacional: "Antes se creía que quien más ganaba era el mejor, pero ya no es así. Ahora, quien crea más percepciones es el mejor. Hay entrenadores que prueban cosas que no funcionan y fracasan, pero dicen: "He muerto con mi idea". Si mueres con tu idea, eres un estúpido".

"¿Es mejor jugar bien y perder, o jugar mal y ganar?"

Mourinho recordó también su desembarco en la Premier: "Fui a la Premier League en 2004, como campeón de Europa, y ese año sólo dos entrenadores extranjeros llegamos a la Premier League: yo y el campeón de la Copa de la UEFA, Rafa Benítez, que ganó con el Valencia y se fue al Liverpool; yo gané con el Porto y me fui al Chelsea.Hoy en día, entrenadores cuyos nombres ni siquiera conozco van a la Premier League, y no lo digo sin respeto; es cierto. A algunos entrenadores los eligen por datos, por números, no por victorias".

'The Special One' añadió que "se crean percepciones y hoy se vende la idea de que más importante que ganar es jugar así, verse así… en ese nivel las cosas han cambiado radicalmente”. Y concluyó con la siguiente reflexión: "¿Es mejor jugar bien y perder, o jugar mal y ganar?. Al final, lo que importa es ganar el partido. Si tuviera que elegir entre las dos opciones, elegiría jugar mal y ganar".