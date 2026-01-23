El Costa del Sol da el primer paso hacia los cuartos en Serbia (24-21)

El Costa del Sol Málaga tiró de coraje para ponerse por delante en la eliminatoria del Last 16 de la EHF European Cup. Victoria de casta y coraje de las ‘panteras’ ante el ZORK Bor (24-21) en la primera entrega en el USC Bobana Momcilovic Velickovic. Remontada con final feliz para amarrar una renta de tres goles para la vuelta que se disputará este sábado, a las 19.00 horas, en el mismo escenario. El premio es el suculento billete para los cuartos de final de la competición continental. Quedan 60 minutos y una dura batalla para tenerlo en la mano.

Le costaba de inicio a las malagueñas, que no encontraban los caminos hacia el gol. Mucha culpa tenía Mikaela Sobrinho, que se agigantaba bajo los palos balcánicos para dar alas a un público fervoroso y que apretaba desde la presentación. Eran minutos para creer para las serbias, que mandaba por 4-8 y lanzaban un primer aviso serio. Suso Gallardo lo detenía de manera inmediata. Servía para contener al descanso, donde las visitantes se mantenían con pulso (10-12). Era baja finalmente Maider Barros, en la grada por molestias en una rodilla.

Cambiaba el duelo tras el receso, con unas panteras ahora con otra cara. Pronto lo igualaban y disfrutaban de la primera renta de la tarde (17-16). Sole López aparecía a la carrera para abrir la tijera y dar el primer golpe a la eliminatoria (21-17). La defensa subía el nivel y Bárbara Piñeira y Espe López movían el ataque, desequilibrando y encontrando la vía para sumar con regularidad. No levantaban la bandera blanca las balcánicas, que se agarraban en los instantes decisivos (24-21).

Todo abierto para un domingo de alta tensión en el USC Bobana Momcilovic Velickovic para el Costa del Sol Málaga.