Balonmano
El Costa del Sol da el primer paso hacia los cuartos en Serbia (24-21)
Las panteras se ponen por delante en la eliminatoria del Last 16 de la EHF European Cup ante el ZORK Bor y este sábado disputarán la vuelta (19.00 horas) en el USC Bobana Momcilovic Velickovic
El Costa del Sol Málaga tiró de coraje para ponerse por delante en la eliminatoria del Last 16 de la EHF European Cup. Victoria de casta y coraje de las ‘panteras’ ante el ZORK Bor (24-21) en la primera entrega en el USC Bobana Momcilovic Velickovic. Remontada con final feliz para amarrar una renta de tres goles para la vuelta que se disputará este sábado, a las 19.00 horas, en el mismo escenario. El premio es el suculento billete para los cuartos de final de la competición continental. Quedan 60 minutos y una dura batalla para tenerlo en la mano.
Le costaba de inicio a las malagueñas, que no encontraban los caminos hacia el gol. Mucha culpa tenía Mikaela Sobrinho, que se agigantaba bajo los palos balcánicos para dar alas a un público fervoroso y que apretaba desde la presentación. Eran minutos para creer para las serbias, que mandaba por 4-8 y lanzaban un primer aviso serio. Suso Gallardo lo detenía de manera inmediata. Servía para contener al descanso, donde las visitantes se mantenían con pulso (10-12). Era baja finalmente Maider Barros, en la grada por molestias en una rodilla.
Cambiaba el duelo tras el receso, con unas panteras ahora con otra cara. Pronto lo igualaban y disfrutaban de la primera renta de la tarde (17-16). Sole López aparecía a la carrera para abrir la tijera y dar el primer golpe a la eliminatoria (21-17). La defensa subía el nivel y Bárbara Piñeira y Espe López movían el ataque, desequilibrando y encontrando la vía para sumar con regularidad. No levantaban la bandera blanca las balcánicas, que se agarraban en los instantes decisivos (24-21).
Todo abierto para un domingo de alta tensión en el USC Bobana Momcilovic Velickovic para el Costa del Sol Málaga.
