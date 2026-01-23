Davidovich abandona por problemas físicos en el Open de Australia

Aquejado de una dolencia en el muslo izquierdo, cuando tenía ya el partido muy cuesta arriba, 6-1 y 6-1 para el estadounidense Tommy Paul, el español Alejandro Davidovich abandonó el encuentro de la tercera ronda del Abierto de Australia, después de solo 55 minutos de juego.

El malagueño, que se había dado una paliza dos días antes, contra el estadounidense Reilly Opelka, resuelto en cinco parciales y de más de cuatro horas, no se sintió bien en la cancha desde el principio. Nunca puso en aprietos a Paul, una de sus bestias negras en la pista, con el que siempre ha perdido.

De cuatro cara a cara entre ambos antes de esta, todos fueron ganados por el estadounidense de 28 años, con cuatro títulos a sus espaldas, aunque los últimos en el 2024 y que llegó a ser el octavo del mundo en junio del pasado año.

Ahora es el vigésimo del ránking ATP Tommy Paul que ya mostró su superioridad en Melbourne ante Davidovich en dos ocasiones antes. En el 2023, en el partido más apretado entre ambos, y el pasado curso, en octavos, donde el jugador norteamericano ganó con mucha autoridad (6-1, 6-1 y 6-1) al español, decimocuarto del mundo.

Camino de un marcador similar llevaba el disputado este viernes, de la tercera ronda del torneo. Paul no concedía respiro alguno al español que no se sintió cómodo desde el principio. Apenas encontraba la manera de inquietar a un adversario que se mostró superior en todo momento y desconcentró al español que pidió la asistencia médica en un intercambio del segundo set y fue tratado de una dolencia en la pierna izquierda.

Se alejaba Davidovich de los octavos de final que logró el pasado año en esta competición y de un presumible duelo en esa cuarta ronda entre españoles. Tommy Paul se enfrentará en octavos a Carlos Alcaraz.

El estadounidense alcanzó las semifinales aquí en 2023 y los cuartos de final aquí en 2025. En otros torneos del Grand Slam del pasado año, Paul alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, donde fue derrotado por Carlos Alcaraz, la tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos, batido por el kazajo Alexander Bublik y la segunda ronda en Wimbledon.

Davidovich aspiraba a alcanzar los octavos de final aquí por segunda vez e igualar su mejor resultado en el Abierto de Australia. Esta era su sexta participación en el Abierto de Australia y su vigésimo tercer Grand Slam en total que ha culminado con una retirada.