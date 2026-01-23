La Liga Promoción de Balonmano se refuerza con acciones en pequeños municipios

La Liga de Promoción Diputación de Málaga dará comienzo el próximo domingo 25 de enero en los municipios de Pizarra y Alhaurín de la Torre y recorrerá buena parte de la provincia de aquí a mayo de este año. Como novedad, se desdoblan las sedes, intercalando municipios ya tradicionales con sedes no habituales y menos pobladas, en un intento por expandir el balonmano en estos enclaves mediante la promoción, captación y animación en las semanas previas a la actividad. Se llevarán a cabo visitas a los centros educativos y se motivará mediante juegos sencillos y muy variados a los chicos y chicas para que participan de manera activa y continuada en las distintas propuestas mensuales.

Se mantienen además abiertas las categorías prebenjamín y benjamín y se permite la participación de equipos de categoría alevín e infantil no federados, en un intento por no dejar descolgadas a aquellas escuelas deportivas, asociaciones o clubes que por su singularidad no compiten de forma reglada bajo el paraguas y las normas de una competición tan exigente como la federada. Los equipos además pueden ser mixtos si para completar los mismos es necesario. De esta manera, todos los niños y niñas que jueguen a balonmano en la provincia de Málaga tendrán una actividad reglada donde desarrollar sus cualidades, potenciar el talento y avanzar bajo unos principios de igualdad.

La temporada pasada fueron cerca de 600 los menores que participaron, dando así una respuesta uniforme a la demanda existente. Cualquier escuela, asociación o entidad de la provincia, con muchos o pocos participantes o recursos, de cualquiera de las categorías que abarca, con equipos masculinos, femeninos o mixtos, podrá jugar en esta Liga de Promoción, donde primará la participación y no se contemplan clasificaciones o situaciones resultadistas, pues el único objetivo es jugar, divertirse y avanzar en la igualdad a través del deporte.

De esta forma se continúa dando un impulso sin precedentes al balonmano en nuestra provincia, visitando municipios medios y promocionando en el corazón de cada uno de ellos, aula a aula, clase por clase, los valores de nuestro deporte. El objetivo es categórico y rotundo: que ningún municipio, sobre todo los que carecen de un amplio censo escolar, que no tienen equipos federados ni capacidad organizativa para dar el salto a otras competiciones, puedan conocer el balonmano de primera mano y desarrollarse mediante su práctica.

Además se disputa con reglas básicas y muy sencillas, tiempos de juego y campos más reducidos, para dar cobertura a todos los participantes y que la actividad sea muy dinámica y todos los equipos se enfrente entre ellos, generando una atmósfera de camaradería y un buen ambiente que se contagia de la pista a la grada.

La Liga de Promoción que impulsa y patrocina la Diputación de Málaga a través del servicio de Deportes, se desarrollará en Pizarra, Alhaurín de la Torre, Mijas, Alhaurín el Grande, Fuengirola, Frigiliana, Vélez – Málaga y Casabermeja.