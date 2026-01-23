Málaga acogerá las dos primeras etapas de la Vuelta a Andalucía, que empezará el 18 de febrero

Málaga acogerá las dos primeras etapas de las cinco con las que cuenta la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía–Ruta del Sol, que comenzará el 18 de febrero, con una primera jornada que se desarrollará íntegramente en la provincia, con salida en Benahavís y llegada en Pizarra, y la de el día siguiente que partirá desde Torrox.

En su presentación este viernes en la Diputación de Málaga, el presidente de esta institución, Francisco Salado, destacó que esta provincia posee unas condiciones climáticas y geográficas propicias para la práctica de este deporte y aseguró que "el ciclismo aúna muchos valores" con los que se sienten "identificados, como el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo, el juego limpio, el sacrificio o la capacidad de superación y de mejora".

El itinerario de esta edición de la ronda andaluza tendrá más de 800 kilómetros repartidos en cinco etapas, que recorrerán cinco de las ocho provincias andaluzas con nueve puertos de montaña.

1ªetapa

La ‘Ruta del Sol’ dará comienzo el 18 de febrero en Benahavís, en la cuarta vez que lo haga desde este municipio malagueño tras las ediciones de 2008, 2011 y 2025, con un trazado de algo más de 163 kilómetros con dos puertos de montaña, el del Madroño (de Primera Categoría) y el Puerto del Viento (de Tercera).

La carrera discurrirá por la Sierra de las Nieves, pasando por localidades como El Burgo, Yunquera, Alozaina, Guaro o Monda, para adentrarse posteriormente en el Valle del Guadalhorce por Cártama y Estación de Cártama, con llegada en Pizarra, donde también se disputará una meta volante.

2ªetapa

En la segunda jornada, los ciclistas se desplazarán hasta la comarca de la Axarquía partiendo desde Torrox para una etapa de más de 138 kilómetros que, tras pasar por Nerja, recorrerá el Poniente granadino hasta finalizar en Otura.

Al acto en la Diputación malagueña también asistieron los alcaldes de Benahavís y de Pizarra, José Mena y Félix Lozano, respectivamente; el concejal de Deportes de Torrox, José Manuel Fernández; y el director comercial de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Enrique González.