El Nueces de Ronda Atlético Torcal inicia la segunda vuelta con la visita del MRB Móstoles FSF

Importante duelo el que tendrá lugar este sábado, a las 18.00 horas en el Pabellón Guadaljaire, entre el Nueces de Ronda Atlético Torcal y el MRB Móstoles. Ambos equipos llegan con intereses distintos al encuentro. Mientras el equipo torcalista llega con la imperiosa necesidad de conseguir la victoria para tomar un respiro con la zona de descenso, el madrileño busca una victoria que les haga seguir soñando con la lucha por el play off.

Esta jornada marca el inicio de la segunda vuelta. En el choque de la primera mitad de curso, el conjunto madrileño se impuso a las malagueñas por un ajustado marcador de 4-3, destacando un hat-trick de Benete y un desafortunado gol en propia puerta de Barra en el minuto 39.

En la jornada anterior, el Nueces de Ronda Atlético Torcal consiguió un meritorio 4-4 en casa del todopoderoso Futsi Navalcarnero, a la vez que Móstoles viene de perder en la cancha del Castro Bloques Cando por un ajustado 3-2. Para este partido Víctor Quintero ha convocado a todas las jugadoras disponibles. Esta semana se ha conocido que la selección finlandesa ha convocado a la jugadora de club malagueño Rebecka Parhiala para la selección sub-19.

En declaraciones para la previa del club, Víctor Quintero declaró: "Comenzamos la segunda vuelta contra Móstoles que, la verdad, me gustaría que fuese un rival directo, aunque tiene ese colchoncito de puntos que ahora mismo le ha alejado de la lucha por el descenso. Por nuestra parte, contentos por el empate de la semana pasada en un partido tan difícil como Futsi. Los dos últimos partidos en casa no fueron de un buen nivel y creo que tenemos que resarcirnos, aguantar la dificultad de jugar en casa y de la necesidad que tenemos de puntos. Ellas jugarán con eso a favor, pero es verdad que hay que ser realistas y objetivos y reconocer que tenemos muy buen nivel. En Futsi hicimos muchas cosas bien, incluso en Ceuta, que el partido se nos escapó al final. Tenemos que seguir haciendo esas cosas que cada vez hacemos mejor y tratar de llegar con ventaja al final del partido, si no con horquilla de resultado. A ver si con este partido empezamos la segunda vuelta y le damos grandes resultados a la afición que tan falta está de puntos en casa".

Por su parte la cierre Marta Collado aseguró: "Estamos contentas por el partido que hicimos contra Futsi, aunque tuvimos errores que al final nos penalizaron y que hicieron que empatáramos el partido. Esta semana nos hemos centrado mucho en eso, en acabar de corregir esos errores para no volver a cometerlos y sobre todo pensando en el partido contra Móstoles que es un rival directo. Tenemos muchas ganas y estamos muy concentradas en llevarnos estos tres puntos este fin de semana".

El encuentro se podrá seguir en el canal de YouTube de Sinopsis Vuvuzela este sábado a las 18.00 horas.