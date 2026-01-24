El Costa del Sol Málaga vuelve a ganar en Serbia y ya está en cuartos de final de la EHF European Cup (17-22)

El Costa del Sol Málaga vuelve a estar entre los ocho mejores de la EHF European Cup. Seria eliminatoria de las "panteras" para sellar su billete a los cuartos de final de un torneo con mucho duende en la historia malagueña en una eliminatoria con el USC Bobana Momcilovic Velickovic como escenario en la lpocalidad serbia de Bor.

Sólida y fiable actuación del equipo de Suso Gallardo este sábado para cerrar el pase ante el ZORK Bor (17-22, 46-38 en el global) y avanzar en la competición continental. Objetivo cumplido en la primera de las tres semanas con doble partido.

Superioridad costasoleña

Las "panteras" se plantaban serias en un pabellón ruidoso ávido de remontada. Joana Resende aplacaba una salida con más ímpetu que acierto de las locales, en unos minutos donde Mikaela Sobrinho se volvía a hacer grande. Tras ese impás inicial despegaban las visitantes con un tramo de mucho oficio en defensa, bien acompañado por Merche Castellanos, lo que daba muchas alas al descanso. Rocío Campigli lo dejaba visto para sentencia con el 7-12. Las balcánicas hacían un último intento, aunque en vano.

Las malagueñas conocerán el martes el nombre de su próximo rival. / Costa del Sol

Máxima ventaja

Sole López estiraba hasta la máxima (13-20) y ponía la pasarela para que en los últimos minutos disfrutaran en la pista de un gran trabajo. Enorme labor defensiva, además con una Castellanos sobresaliente, para no pasar apuros en Bor. Las "panteras" regresan a un lugar distinguido en una competición en la que ya conocen el camino hacia el título. Ahora están entre las ocho mejores y el martes conocerán el siguiente rival por un hueco en semifinales. Mientras tanto, a celebrar la clasificación en Serbia.