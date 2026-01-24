El Nueces de Ronda Atlético Torcal vence 5-1 en un gran partido al MRB Móstoles FSF

El Nueces de Ronda Atlético Torcal consiguió su primera victoria del año en casa frente al MRB Móstoles por un contundente 5-1, marcador que no refleja con fidelidad lo ajustado del partido pero si el merecimiento del equipo de Víctor Quintero. Llegaba el conjunto de la Costa del Sol en descenso tras la victoria de Penya Esplugues.

Los aficionados que acudieron este sábado a las 18 horas al Pabellón Guadaljaire pudieron ver un encuentro lleno de tensión, desgaste físico y mucha intensidad que supo llevarse el conjunto malagueño por su acierto y fe en la victoria. Encuentro en el que hay que destacar a Andrea Passos que está supliendo a Valeria tras su lesión de manera impecable.

Susto inicial

El encuentro comenzó con un juego vibrante, con nervios por parte de los dos equipos, lo cual hizo que hubiera muchas imprecisiones por parte de los dos equipos. La primera ocasión la tuvo Sandra García para el Nueces de Ronda Atlético Torcal con un disparo finalizando el primer minuto que desvió con apuros Silvia. A esto respondió Benete con un disparo cruzado que se marchó por poco a la derecha de la portería de Andrea. Fue la antesala del primer gol que llego instantes después tras una pérdida de Guida en la que Clau Gómez pasó a Claudia que avanzó unos metros y su disparo colocado acabó en la escuadra izquierda de Andrea, 0-1 en el minuto dos, empezaba complicado el encuentro para el conjunto malagueño.

Reacción local

Tuvo el empate Unami en el minuto 4 con una jugada en la que se fue de la portera madrileña pero se le fue el balón largo. Se fue con todo el Nueces de Ronda Atlético Torcal arriba sabedor de que una derrota le metía en puestos de descenso. La apuesta le salió de cara al conjunto de Víctor Quintero que en el minuto 6 conseguía la igualada tras un saque de esquina que recibía Guida y con un disparo lejano conseguía el empate a 1.

Tuvo Unami el segundo para Torcal en el minuto 10 en un lanzamiento de falta pero su disparo golpeó en Clau Gómez desviando la pelota. El encuentro llegó a un punto en el que había mucho ritmo pero pocas llegadas claras. Pero la justicia se alió con la fortuna para llevar el segundo gol en la cuenta del conjunto malagueño tras una jugada de Susi que abrió a la derecha para Unami que hizo un centro chut a puerta que África medio acrobáticamente, medio con fortuna golpeó la pelota entrando con suspense en la meta de Silvia trayendo el júbilo a las gradas del Pabellón Guadaljaire, 2-1 y remontada merecida del conjunto local a falta de 7:30.

Tensión en Guadaljaire

Eso espoleó a Móstoles que a punto estuvo de conseguir el empate en un disparo de Benete que se encontró Andrea desviando a córner. Móstoles se hizo con el dominio del juego con el Nueces de Ronda Atlético Torcal saliendo al contragolpe, y en una de esas tuvo Guida el tercero tras una jugada en la que la portuguesa pasó a África que se la devolvió a la lusa y su disparo golpeo en la cepa del poste izquierdo de la portería de Silvia. El tercero llegó en una polémica jugada en la que Andrea condujo el balón acercándose a portería atreviéndose a disparar de lejos consiguiendo el tanto, pero la polémica estaba en que Benete antes del disparo de Andrea se fue al suelo por un supuesto golpeo en el rostro, el colegiado no vio la falta y concedió el tanto de las malagueñas llevando la tranquilidad a las gradas de Guadaljaire.

Pero a punto estuvo de perder esa tranquilidad instantes después porque pudo acortar distancias Nere Moldes tras un pase de Clau Gómez que dejó a esta en línea de gol pero el mal control hizo que no dirigiera la bola a meta. Con este resultado se llegó al final de la primera mitad, donde el Nueces de Ronda Atlético Torcal se iba con alivio a vestuarios tras el susto inicial del gol de Claudia que metía el miedo en el cuerpo a las malagueñas y las metía por unos minutos en puestos de descenso, pero se rehizo bien el equipo de Víctor Quintero remontando el marcador.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con los dos equipos dándolo todo, Móstoles queriendo reducir pronto la diferencia y el Nueces de Ronda Atlético torcal queriendo ampliarla para afrontar el encuentro con más tranquilidad, y a punto estuvo de conseguir su objetivo el conjunto malagueño en una jugada en la que Marta collado se encaró con Silvia que toco ligeramente la pelota para evitar el tanto. En el minuto 24 la tuvo Benete tras un disparo raso que se marchó ligeramente desviado a la derecha de Andrea. En esta fase del encuentro hubo más tensión e intensidad que ocasiones y juego. Las mayores ocasiones venían de disparos lejanos. En el 27 la tuvo Móstoles tras un disparo lejano de Miriam Serrano que encontró a Claudia y su toque encontró el cuerpo de Andrea. Y consiguió su objetivo el conjunto malagueño tras un robo de Alejandra cerca de portería rival que encaró a Silvia y su disparo llegó al fondo de las mallas poniendo el 4-1 y la tranquilidad a la grada local en el minuto 29. Sin opciones para el rival

Patri Chaparro dispuso juego de 5 desde ese momento y la primera ocasión la tuvo África tras un robo pero su disparo golpeó en el travesaño. Apretó Móstoles que tuvo una ocasión con un disparo de Benete que repelió Andrea sin saber cómo y en la jugada posterior, Africa robó el balón y tras una corta carrera golpeó a puerta vacía poniendo el 5-1 en el marcador a falta de 8:47 para el final del encuentro.

En estos últimos minutos se vio un gran esfuerzo defensivo del conjunto de Víctor Quintero que se vio sometido a un asedio por el equipo madrileño. A falta de 5 minutos Andrea sacó una mano prodigiosa a disparo de Piti. Después fue Nere Moldes quien lo intentó pero sacó una mano providencial para desviar el disparo. La tuvo Unami a falta de 2 minutos en un lanzamiento de falta pero su disparo dejo temblando el larguero. Y con este resultado se llegó al final del partido. 5-1 para el Nueces de Ronda Atlético Torcal que salvó el caer a puestos de descenso tras un mal inicio de partido que supo resolver con efectividad y una gran defensa, incluyendo un gran partido de Andrea en la portería.

Ficha:

Nueces de Ronda Atlético Torcal: Andrea Da Costa, Marta Collado, Alejandra, Sandra García y Guida. También jugaron: Valeria, África, Becha, Armoa, Susi, Barra y Unami.

MRB Móstoles FSF: Silvia, Benete, Clau Gómez, Claudia y Piti. También jugaron: Laia, Irene García, Nere Moldes, Brandolini, Montufo y Miriam Serrano.

Noticias relacionadas

Goles: 0-1 min 2 Claudia, 1-1 min 6 Guida, 2-1 min 13 África, 3-1 min 16- Andrea, 4-1 min 29 Alejandra, 5-1 min 32 África.