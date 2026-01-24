Mbappé da por finiquitada la crisis de un Real Madrid que duerme líder

De Albacete a Villarreal hay apenas diez días, aunque en el Real Madrid hayan parecido un mundo. Diez días en los que el equipo blanco, al menos hasta nuevo aviso, ha dado por finiquitada la crisis que había resquebrajado todos sus cimientos. Tanto ha cambiado la vida en semana y media que el Madrid duerme este sábado como líder de LaLiga, a expensas del Barça-Oviedo de este domingo.

Kylian Mbappé, quién si no, fue el verdugo de este Villarreal tan redondo que ha pergeñado Marcelino García Toral. Un doblete, otro más, para lograr una victoria para un Real Madrid que crece también en su fútbol. Sin alardes, porque las carencias técnicas de la plantilla no las puede arreglar ni Arbeloa ni nadie, pero es otro Madrid. Y al técnico salmantino le corresponde su parte del mérito.

Primera mitad trepidante

Entre otras cosas, porque el Real Madrid ha redescubierto esta semana la intensidad en los esfuerzos, una virtud que se debería dar por descontada, pero cuya ausencia manifiesta fue la tumba de Xabi Alonso. Ahora el equipo blanco presiona cuando pierde el balón, muerde a sus oponentes y sale en tromba cuando tiene ocasión. Habrá que ver si le dura.

En Villarreal se encontró a un rival que sublima esas artes, por algo es cuarto en el campeonato, y ese choque de equipos enérgicos propició una primera parte trepidante y entretenida, con fases alternas de peligro pero con más ocasiones para el Real Madrid. La más clara la abortó el árbitro, al frenar un mano a mano de Vinícius después de que el cuarto árbitro le alertara de una falta del brasileño en la jugada. No quedaron convencidos los blancos con la decisión.

Lesión grave de Foyth

Solo la grave lesión de Foyth, roto su tendón Aquiles a falta de las pruebas médicas lo termine de confirmar, le dio pausa a una primera parte gobernada por Arda Güler y Gerard Moreno. El equilibrio se iba a romper con los dos mejores argumentos ofensivos que puede poner el Madrid sobre la mesa: el desequilibrio de Vinícius y la pegada de Mbappé.

Dos minutos después del descanso, el brasileño alcanzó la línea de fondo y Gueye dejó el balón muerto en el área al tratar de despejarlo. Por allí apareció Kylian para castigar al Villarreal, colando el balón entre una maraña de piernas para introducirlo en la red.

Gerard Moreno tuvo el empate

El Villarreal se quedó aturdido un rato, tramo que aprovechó el Madrid para bajarle las revoluciones al partido. Aun así, Gerard Moreno tuvo el empate en sus botas, en una jugada ensayada en la que mandó el balón a las nubes desde el punto de penalti.

Noticias relacionadas

No habría sido descabellado el empate, pero el marcador final iba a ser un 0-2. En el descuento, con los protagonistas ya agotados por el esfuerzo de un partido extenuante, Pedraza cometió penalti sobre Mbappé. Y el francés, quién si no, marcó a lo panenka su 21º gol de esta Liga que, al menos por una noche, lidera el Real Madrid.